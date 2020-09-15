Кажется, певица Даша Астафьева до сих пор не может забыть о том, что в свое время она была "playmate месяца" популярного мужского журнала Playboy. Ведь иначе невозможно объяснить ее любовь к оголенным съёмкам и провокационных фото. Одним из горячих кадров звезда поделилась в своем инстаграме.

Певица Даша Астафьева не устает хвастаться своим роскошным телом в сети. На этот раз на ее странице в инстаграме появилось фото, которое изрядно взбудоражило пользователей сети. Мы на Men 24 просто не могли не поделиться им с тобой!

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Оно и неудивительно, ведь звезда позирует перед фотографом в провокационном наряде, из-под которого выглядывают упругие ягодицы любимицы Хью Хефнера. Не зря же этот кадр 35-летней певицы заставил чаще биться не одну тысячу мужских сердец. Мы тоже едва сдерживаем эмоций и уже поставили сердечко горячим изгибам красавицы.



Даша Астафьева позирует в сексуальном наряде / Фото с инстаграма Астафьевой

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Заметим, что поклонники певицы оставили ей десятки комментариев, посвященных культурной провокации Даши:

"Порвала штаны",

" Вызывайте полицию. Это нелегально красиво",

"Кусочек видно... Кусь",

"Я прозрел",

" Леди Совершенство",

" Секс",

"У вас булочка выпала",

"Лучшая в мире попа" и другие похожие.