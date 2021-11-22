На світлинах, якими Даша Астаф'єва поділилася зі своїми підписниками, красуня показує, наскільки їй личить total-black. Для зйомки співачка обрала чорний топ, легінси та піджак. А певної легкості та невимушеності кадрам додає локація. Як ти вже зрозумів, зірка постала перед камерою на даху будинку.

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Неозброєним оком кожен прихильник Даші Астаф'євої міг розгледіти її сталевий прес. А остання фотографія узагалі позбавила підписників співачки сну. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ця серія підкорила";
  • "Найкраща з найкращих";
  • "Це просто шедевр";
  • "Шикарно";
  • "Люблю вас, Дашо, з щирого серця";
  • "Дуже красива та харизматична";
  • "Як завжди вогонь";
  • "Обожнюю тебе".

Даша Астаф'єва похизувалася сталевим пресом
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої

Даша Астаф'єва похизувалася сталевим пресом
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої

Даша Астаф'єва похизувалася сталевим пресом
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої

Даша Астаф'єва похизувалася сталевим пресом
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої

Даша Астаф'єва похизувалася сталевим пресом
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої

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Від Даші Астаф'євої просто неможливо відірвати погляду. Та й ми не закликаємо тебе цього робити. Краще підписатися на співачку. Гарантуємо, попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячого від зірки. Тож не проґав можливості милуватися нею у своїй стрічці.