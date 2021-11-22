На фотографиях, которыми Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками, красавица показывает, насколько ей подходит total-black. Для съемки певица выбрала черный топ, леггинсы и пиджак. А определенную легкость и непринужденность кадрам добавляет локация. Как ты уже понял, звезда предстала перед камерой на крыше дома.

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Невооруженным глазом каждый поклонник Даши Астафьевой мог разглядеть ее стальной пресс. А последняя фотография вообще лишила подписчиков певицы сна. Неудивительно, что ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно, лови лучшие из них:

  • "Эта серия покорила";
  • "Лучшая из лучших";
  • "Это просто шедевр";
  • "Шикарно";
  • "Люблю вас, Даша, из чистого сердца";
  • "Очень красивая и харизматичная";
  • "Как всегда огонь";
  • "Обожаю тебя".

Даша Астафьева похвасталась стальным прессом
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой

Даша Астафьева похвасталась стальным прессом
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой

Даша Астафьева похвасталась стальным прессом
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой

Даша Астафьева похвасталась стальным прессом
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой

Даша Астафьева похвасталась стальным прессом
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой

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От Даши Астафьевой просто невозможно оторвать взгляд. Да и мы не призываем тебя этого делать. Лучше подписаться на певицу. Гарантируем, впереди тебя ожидает еще очень много горячего от звезды. Поэтому не упусти возможности любоваться ею в своей ленте.