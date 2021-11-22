На фотографиях, которыми Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками, красавица показывает, насколько ей подходит total-black. Для съемки певица выбрала черный топ, леггинсы и пиджак. А определенную легкость и непринужденность кадрам добавляет локация. Как ты уже понял, звезда предстала перед камерой на крыше дома.
Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня
Невооруженным глазом каждый поклонник Даши Астафьевой мог разглядеть ее стальной пресс. А последняя фотография вообще лишила подписчиков певицы сна. Неудивительно, что ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Эта серия покорила";
- "Лучшая из лучших";
- "Это просто шедевр";
- "Шикарно";
- "Люблю вас, Даша, из чистого сердца";
- "Очень красивая и харизматичная";
- "Как всегда огонь";
- "Обожаю тебя".
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой
Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой
Тебе понравится Модель Синди Мелло лишила подписчиков сна в пиджаке на голое тело
От Даши Астафьевой просто невозможно оторвать взгляд. Да и мы не призываем тебя этого делать. Лучше подписаться на певицу. Гарантируем, впереди тебя ожидает еще очень много горячего от звезды. Поэтому не упусти возможности любоваться ею в своей ленте.