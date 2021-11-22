На фотографиях, которыми Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками, красавица показывает, насколько ей подходит total-black. Для съемки певица выбрала черный топ, леггинсы и пиджак. А определенную легкость и непринужденность кадрам добавляет локация. Как ты уже понял, звезда предстала перед камерой на крыше дома.

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Невооруженным глазом каждый поклонник Даши Астафьевой мог разглядеть ее стальной пресс. А последняя фотография вообще лишила подписчиков певицы сна. Неудивительно, что ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно, лови лучшие из них:

"Эта серия покорила";

"Лучшая из лучших";

"Это просто шедевр";

"Шикарно";

"Люблю вас, Даша, из чистого сердца";

"Очень красивая и харизматичная";

"Как всегда огонь";

"Обожаю тебя".



Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой



Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой



Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой



Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой



Даша Аставьева на крыше похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Астафьевой

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