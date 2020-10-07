Даша Астаф'єва без спідньої білизни похизувалася сексуальними ніжками: гаряче фото
Неймовірна співачка Даша Астаф'єва знається на мистецтві роздягання. Усі її фото, на яких зірка позує без одягу, – справжнє естетичне задоволення. Тож Men 24 ділиться ними з тобою.
Співачка Даша Астаф'єва обожнює ділитися своїми гарячими кадрами. Тож її тілом може помилуватися кожен, хто підписаний на неї в інстаграмі. Або ж регулярно читає Men 24, де ми традиційно обираємо найкраще та найгарячіше зі світу шоу-бізнесу.
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З одягу на Даші Астаф'євій хіба бюстгальтер, червоний халатик і туфельки. Власне, цей червоний халат витончено прикриває її інтимну зону, що неабияк розбурхало не лише фантазію користувачів мережі.
Дехто навіть назвав Астаф'єву відьмою. Ну щось у цьому є. Ми не будемо сперечатися.
- "Даша – це круто";
- "Я вважаю, що десь є світ, в якому ноги живуть своїм життям. І ваші були б у ньому королевою";
- "Даша годі! Годі закохувати у себе знову, і знову, і знову!";
- "Маргарита по Булгакову. Точно відьма";
- "Як же це апетитно виглядає";
- "Як би хотілося підкорити таку красиву дівчину";
- "Гаряче фото";
- "Даша, ви дуже красива та цікава";
- "Ах які красиві ніжки".
Не будь жмикрутом – став лайк надзвичайній Даші Астаф'євій.
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