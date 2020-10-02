Популярна українська блогерка Саша Чистова вирішила влаштувати своїм підписникам справжню провокацію. Колишня дівчина учасника проєкту "Топмодель по-українськи" Сергія Стоуна знялася топлес на пляжі, прикриваючи оголені груди рукою та величезною мушлею. Здається, саме такі русалки заманювали хлопців на дно.

Чарівна блогерка Саша Чистова частенько ділиться світлинами, на яких вона позує у стильному вбранні. Але бувають моменти, коли дівчина викладає доволі провокативні фото. Men 24 ділиться кількома з них, які однозначно тобі сподобаються.

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Блогерка Саша Чистова відпочивала в Єгипті, де й зробила кілька провокативних кадрів. Дівчина спитала своїх підписників: "такі фото для вас: мистецтво чи вульгарність?"

Думки прихильників Саші розбіглися. Одні вважають, що на світлині немає нічого з переліченого, а інші ж захоплюються її красою:

"З кожним фото усе менше одягу";

"Твої фото – це неймовірна краса й естетика тіла";

"Це божественно";

"Естетика, яку хлопець не дозволить викласти";

"Ці фото просто розрив сердечка";

"Вульгарно, гаряче, секс без смс і реєстрації";

"Сміливість";

"Мистецтва тут мало. Як і вульгарності".

Ми ж вважаємо, що щось надто стомленою вона виглядає. Здається, потрібно було більше відпочивати, а не творити контент для своєї сторінки в мережі.

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