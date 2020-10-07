Даша Астафьева без нижнего белья похвасталась сексуальными ножками: горячее фото
Невероятная певица Даша Астафьева знает толк в искусстве раздевание. Все ее фотографии, на которых звезда позирует без одежды, – настоящее эстетическое удовольствие. Поэтому Men 24 делится ими с тобой.
Певица Даша Астафьева любит делиться своими горячими кадрами. Поэтому ее телом может полюбоваться каждый, кто подписан на нее в инстаграмt. Или же регулярно читает Men 24, где мы традиционно выбираем лучшее и горячее из мира шоу-бизнеса.
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Из одежды на Даше Астафьевой был разве что бюстгальтер, красный халатик и туфельки. Собственно, этот красный халат изящно прикрывает ее интимную зону, которая изрядно взбудоражила не только фантазию пользователей сети.
Некоторые даже назвали Астафьеву ведьмой. Ну что-то в этом есть. Мы не будем спорить.
- "Даша – это круто";
- "Я считаю, что где-то есть мир, в котором ноги живут своей жизнью. И ваши были бы в нем королевой";
- "Даша хватит! Хватит влюблять в себя снова, и снова, и снова!";
- "Маргарита по Булгакову. Точно ведьма";
- "Как же это аппетитно выглядит";
- "Как бы хотелось покорить такую красивую девушку";
- "Горячее фото";
- "Даша, вы очень красивая и интересная";
- "Ах какие красивые ножки".
Не будь жмотом – ставь лайк неимоверной Даши Астафьевой.
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