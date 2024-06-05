Співачка Даша Майорова виклала серію світлин. На них вона позує у купальнику. Він з одного боку ніби прикриває бюст зірки, а з іншого – не дуже. Власне, це і викликало сумніви у її підписників.
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Фанати сумніваються, що груди справжні
Приблизно такі фотки я хотіла у 2007 коли фоткалась біля дерева,
– написала Даша у дописі.
Підписники співачки відразу звернули увагу на її пишний бюст. Частина з них запитувала, де Даша Майорова робила груди. Їм здалося, що красуня вдавалася до пластики.
У кого ви робили груди? Мені теж це цікаво. Хоч би сказала, що зробила.
Даша Майорова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Майорової
Разом з тим, були також ті, хто просто засипав її компліментами. Ось лише частина з них:
- "Яка гарна";
- "Чарівна";
- "Ікона";
- "Ти просто вау";
- "Підкажіть, будь ласка, де можна придбати таке дерево, біля якої ви стоїте?";
- "Як завжди найкрасивіша сексі-шпексі";
- "Ну, Даша, підпал";
- "Виходить, що мрії здійснюються, хотіла такі фотки – тепер маєш";
- "Спекотно".
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Даша Майорова – однозначно та красуня, на яку варто підписатися. Зробити це слід негайно, щоб не пропустити найцікавіше. Повір, вона точно ще має чим тебе здивувати та потішити.