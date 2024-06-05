Певица Даша Майорова выложила серию фотографий. На них она позирует в купальнике. Он с одной стороны будто прикрывает бюст звезды, а с другой – не очень. Собственно, это и вызвало сомнения у ее подписчиков.

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Фанаты сомневаются, что грудь настоящая

Примерно такие фотки я хотела в 2007 когда фоткалась возле дерева,

– написала Даша в заметке.

Подписчики певицы сразу обратили внимание на ее пышный бюст. Часть из них спрашивала, где Даша Майорова делала грудь. Им показалось, что красавица прибегала к пластике.

У кого вы делали грудь? Мне тоже это интересно. Хоть бы сказала, что сделала.

Даша Майорова в купальнике взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Майоровой

Вместе с тем, были также те, кто просто засыпал ее комплиментами. Вот лишь часть из них:

"Какая красивая";

"Волшебная";

"Икона";

"Ты просто вау";

"Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такое дерево, возле которой вы стоите?";

"Как всегда самая красивая секси-шпекси";

"Ну, Даша, поджог";

"Получается, что мечты сбываются, хотела такие фотки – теперь имеешь";

"Жарко".

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Даша Майорова – однозначно та красавица, на которую стоит подписаться. Сделать это следует немедленно, чтобы не пропустить самое интересное. Поверь, ей точно еще есть чем тебя удивить и порадовать.