І ми були б не ми, якби не поділилися її гарячими фото з тобою. Гайда на Men 24 милуватися незрівнянною Алікс Ешлі Ерл. Вона однозначно заслужила на твою увагу!

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Зірка тіктоку приміряла спокусливі купальники

Алікс Ешлі Ерл виклала цілу серію світлин. На них вона позує у різних купальниках, які дозволяють нам помилуватися її розкішною фігурою.

Моя обкладинка Sports Illustrated Swimsuit офіційно тут!!! Працювати з командою SI Swim над їх ПЕРШОЮ цифровою обкладинкою було такою честю! Дякуємо всім, хто працював над цією надзвичайно особливою обкладинкою та історією. Також дякую всім, хто так підтримував...

– написала вона під публікацією.

Алікс Ешлі Ерл знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Ерл

Менш як за добу світлини зібрали понад 460 тисяч вподобань. Також підписники красуні буквально засипали її коментарями. До твоєї уваги деякі з них:

"Це неймовірно";

"Ви приголомшлива!!!";

"Про всяк випадок, якщо комусь цікаво… Алікс справді така чудова, як ви думаєте! Люблю тебе, дівчино!";

"Боже, вона – ікона";

"Так приємно дивитися неймовірні фотографії! Любіть свої веснянки. Ви заслуговуєте всього найкращого!";

"Вона – модель".

Особливо підписники вражені тим, що на світлинах мінімум обробки. Це, на їхню думку, дозволяє максимально милуватися Алікс та її природною красою.

Додаймо ще той факт, що зроблені ці фантастичні світлини на березі моря. Усе це – дивовижне комбо. І ми дуже тішимося, що зірка тіктоку поділилася цими кадрами зі своїми підписниками, а ми – з тобою.

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Якщо ти досі не підписався на Алікс, то пора це зробити. Зірка тіктоку ще має чим тебе потішити. Тож ми очікуємо на наступні її публікації.