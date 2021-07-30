Даша Трегубова однозначно вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что каждый ее новый пост в инстаграме не на шутку будоражит пользователей социальной сети. Вот, например, на этот раз украинская телеведущая выложила фото, на которых позирует практически полностью обнаженной.

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"Мне подруга говорит, что я ленивая... и давно ничего не пишу в инстаграме. Мне есть чем оправдаться, честно", – написала она под публикацией.

Кадры, на которых можно полюбоваться соблазнительными изгибами Даши Трегубовой, собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая же ты женственная";
  • "Ну, не ленивая, а красивая!";
  • "Фото действительно высокохудожественные";
  • "Ну как пережить такую ​​красоту?";
  • "Невероятно роскошно";
  • "Великолепная фигура";
  • "Красиво. Идеально. Грациозно";
  • "Настоящая богиня";
  • "Даша, вы – непревзойденная".

Даша Трегубова показала соблазнительные формы
Даша Трегубова прикрыла обнаженное тело пальто / Фото с инстаграма Трегубовой

Голое тело телеведущая прикрыла пальто
Горячие фото Даши Трегубовой взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Трегубовой

Нам тоже очень сильно нравится свежий пост Даши Трегубовой. Более того: мы буквально призываем тебя подписаться на нее, чтобы не пропустить свежую порцию горяченького от украинской телеведущей!

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