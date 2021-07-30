Даша Трегубова однозначно вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что каждый ее новый пост в инстаграме не на шутку будоражит пользователей социальной сети. Вот, например, на этот раз украинская телеведущая выложила фото, на которых позирует практически полностью обнаженной.
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"Мне подруга говорит, что я ленивая... и давно ничего не пишу в инстаграме. Мне есть чем оправдаться, честно", – написала она под публикацией.
Кадры, на которых можно полюбоваться соблазнительными изгибами Даши Трегубовой, собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты женственная";
- "Ну, не ленивая, а красивая!";
- "Фото действительно высокохудожественные";
- "Ну как пережить такую красоту?";
- "Невероятно роскошно";
- "Великолепная фигура";
- "Красиво. Идеально. Грациозно";
- "Настоящая богиня";
- "Даша, вы – непревзойденная".
Даша Трегубова прикрыла обнаженное тело пальто / Фото с инстаграма Трегубовой
Горячие фото Даши Трегубовой взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Трегубовой
Нам тоже очень сильно нравится свежий пост Даши Трегубовой. Более того: мы буквально призываем тебя подписаться на нее, чтобы не пропустить свежую порцию горяченького от украинской телеведущей!
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