Даша Трегубова однозначно вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что каждый ее новый пост в инстаграме не на шутку будоражит пользователей социальной сети. Вот, например, на этот раз украинская телеведущая выложила фото, на которых позирует практически полностью обнаженной.

Примечательно Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре

"Мне подруга говорит, что я ленивая... и давно ничего не пишу в инстаграме. Мне есть чем оправдаться, честно", – написала она под публикацией.

Кадры, на которых можно полюбоваться соблазнительными изгибами Даши Трегубовой, собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты женственная";

"Ну, не ленивая, а красивая!";

"Фото действительно высокохудожественные";

"Ну как пережить такую ​​красоту?";

"Невероятно роскошно";

"Великолепная фигура";

"Красиво. Идеально. Грациозно";

"Настоящая богиня";

"Даша, вы – непревзойденная".



Даша Трегубова прикрыла обнаженное тело пальто / Фото с инстаграма Трегубовой



Горячие фото Даши Трегубовой взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Трегубовой

Нам тоже очень сильно нравится свежий пост Даши Трегубовой. Более того: мы буквально призываем тебя подписаться на нее, чтобы не пропустить свежую порцию горяченького от украинской телеведущей!