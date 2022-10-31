Якщо тобі цікаво, що відбувається з тілом, коли ти не займаєшся сексом, то вмощуйся зручніше. До твоєї уваги три побічні ефекти, які, маємо надію, тебе не дійматимуть.

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1. Стрес росте, якщо сексу стає мало

Під час статевого акту мозок виробляє дофамін, окситоцин, пролактин та інші нейрохімічні речовини. Вони стимулюють підтримку хорошого настрою, покращують самопочуття, а також відчуття задоволення та близькості з іншими.

Після оргазму твоя парасимпатична система заспокоює тіло та створює відчуття, яке ми, напевно, називаємо "блаженством". І цьому складно знайти замінники. Тож відмова від сексу може безпосередньо позбавляти тебе радості життя.

2. Менше сексу – слабша імунна система

Деякі дослідження намагаються краще вивчити цю тему, адже стає все більш очевидним зв'язок між сексом і імунітетом. Дослідження показало, що студенти коледжу, які займаються сексом раз чи двічі на тиждень, мають вищий рівень імуноглобуліну А. Це антитіло, якого значно менше в людей, чия сексуальна активність відсутня.



Регулярний секс зміцнює імунну систему / Фото gpointsrudio

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3. Менше сексу – вищий ризик раку простати

Ризик раку простати знижується при активному статевому житті. Тут справа стає ще серйознішою, адже до неї слід ставитися дуже обережно. Масштабне дослідження, проведене Гарвардським університетом за участю майже 30 тисяч чоловіків, пролило світло на цю проблему. Як з'ясувалося, ті, хто еякулює понад 21 раз на місяць, рідше стикалися з раком простати. Їхні дані порівнювали з чоловіками, які еякулювали від 4 до 7 разів на місяць.

Як бачиш, повна відмова від сексу не принесе тобі нічого доброго. Ми ж нагадаємо про кілька аспектів безпеки. По-перше, використовуй контрацептиви, щоб уникнути інфікування статевим шляхом. По-друге, не ігноруй повітряні тривоги. Пам'ятай, що це ще одна загроза, якою не слід нехтувати.

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