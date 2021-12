І не дивно, адже астероїди є важливими будівельними блоками нашої Сонячної системи. Вивчаючи їх, ми дізнаємося більше і про виникнення супутників, планет і, звісно, нашої Землі.

Також цікаво Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Перший контакт: Гаспра та Іда

Корабель NASA Galileo був першим, який відвідав астероїд.

Місія стартувала 18 жовтня 1989 і прибула на Юпітер 7 грудня 1995 року. Там Galileo провів ще 8 років.

Але перед тим встиг зробити кілька піт-стопів – наприклад, на астероїдах Гаспра та Іда.

Отже, перша зустріч людства з астероїдом відбулася 29 жовтня 1991 року, коли Galileo пролетів, власне, біля Гаспри. Апарат наблизився до астероїда на 1604 кілометри (це дуже близько, якщо міркувати космічними масштабами).



Іда та Дактиль / Фото NASA

А28 серпня 1993 Galileo знову увійшов в історію, пролетівши біля першого астероїда, який має місяць – Іди (з її Дактилем).

На шляху до Юпітера: Ерос і Матильда

NEAR Shoemaker – особливий апарат NASA, названий на честь вченого-планетолога Юджина Шумейкера, а розроблений для вивчення близькоземного астероїда Eros. До слова, частина назви NEAR так і розшифровується – Near Earth Asteroid Rendezvous ("Побачення з близькоземним астероїдом").

Апарат запустили 17 лютого 1996, а 12 лютого 2001 він сів (хоча його для цього і не проєктували) на Ерос.

А перед тим зміг ще облетіти інший астероїд – Матільду.

Отже, Матільду та Ерос змогли сфотографувати з відстані приблизно у 1800 кілометрів (27 червня 1997 року та 12 лютого 2000 року відповідно).



Ерос і Матильда / Фото NASA

Це невеликі космічні скелі: Матильда ​​– 56 кілометрів у поперечнику, а Ерос – 33 кілометри у найширшому місці.

Го до Сатурна: астероїд Мазурський

Спільна місія NASA й ESA (американського та європейського космічних агентств) Cassini стартувала з Землі у 1997 з метою долетіти до Сатурна. Апарат крутився біля планети та її супутників між 2004 й 2017, зробивши багато чудових відкриттів.

Саме Cassini дізнався, що крижаний супутник Енцелад має шлейфи.

І що Титан має неймовірні озера метану та етану на поверхні тощо.

Щодо астероїдів, Cassini відзначився також: апарат пролетів повз астероїд Мазурський у січні 2000.



Астероїд Мазурський / Фото NASA

Цей космічний камінь має діаметр 11 кілометрів. Власне, Cassini оцінив його розміри та дізнався хімічний склад