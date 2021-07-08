Над ефектними світлинами Демі Мур та її доньок від попереднього шлюбу працювала фотографиня Кесс Берд. Зауважимо, що ідея позувати для модного бренду належить самій актрисі. Воно й не дивно, адже саме вона була однією з перших, хто інвестував кошти в Andie Swim.

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Серія спекотних фотографій, на яких позує Демі Мур, а також її доньки Румер, Скаут і Таллула набрали понад 80 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Надзвичайно красиві";

"Моя улюблена жінка";

"Приголомшлива сімейка";

"Люблю тебе, Демі Мур";

"Королева";

"Справжні сестри";

"Найкрасивіша сім'я мережі";

"Перезавантаження "Ангелів Чарлі".

Демі Мур та її доньки однозначно заслуговують на твій лайк. А ще ти можеш підписатися на актрису, щоб не проґавити свіженькі пости від красуні!

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