Над ефектними світлинами Демі Мур та її доньок від попереднього шлюбу працювала фотографиня Кесс Берд. Зауважимо, що ідея позувати для модного бренду належить самій актрисі. Воно й не дивно, адже саме вона була однією з перших, хто інвестував кошти в Andie Swim.
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Серія спекотних фотографій, на яких позує Демі Мур, а також її доньки Румер, Скаут і Таллула набрали понад 80 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Надзвичайно красиві";
- "Моя улюблена жінка";
- "Приголомшлива сімейка";
- "Люблю тебе, Демі Мур";
- "Королева";
- "Справжні сестри";
- "Найкрасивіша сім'я мережі";
- "Перезавантаження "Ангелів Чарлі".
Демі Мур та її доньки однозначно заслуговують на твій лайк. А ще ти можеш підписатися на актрису, щоб не проґавити свіженькі пости від красуні!
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