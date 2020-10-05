Здається, актриса й колишня модель Демі Мур з роками лиш молодіє. Ексдружина Брюса Вілліса знялася у рекламній кампанії бренду спідньої білизни Savage X Fenty, який належить співачці Rihanna. Але, на жаль, не всім сподобався ролик за участі Демі. Вона нарвалася на критику, з якою Men 24 зовсім не погоджується.

57-річна Демі Мур на відео позує на дивані, а навколо неї еротичною рухаються інші моделі. Для зйомки актриса одягнула мереживне боді чорного кольору, а також колготи в сітку. Нам на Men 24 дуже подобається образ колишньої Брюса Вілліса для зйомки рекламної кампанії.

Гарячий Instagram тижня: дивися спекотні фото найвисокооплачуванішої актриси року

Але в користувачів мережі думки не настільки позитивні. Вони назвали Демі Мур відьмою та неодноразово робили акцент на її віці:

"Виглядає так, ніби вона вже не взмозі довго стояти на ногах";

"Демі красиво постаріла та виглядала б значно краще, якби одягалася стриманіше";

"Ти занадто стара для цього";

"Яка ганьба! Вона відчайдушно потребує уваги. Просто показує, наскільки вона нещасна в глибині душі";

"Страшна відьма".

Долучаємо ще серію фото з Демі Мур у відвертому образі, який настільки сильно розкритикували користувачі мережі:

Дивися також Настя Каменських показала розкішну фігуру у відвертій сукні: гаряче фото зірки

Ми категорично не поділяємо думок підписників Демі, а також підозрюємо, що після цього відео Брюс десь тихенько плаче у куточку.