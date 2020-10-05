Кажется, актриса и бывшая модель Деми Мур с годами лишь молодеет. Бывшая жена Брюса Уиллиса снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Rihanna. Но, к сожалению, не всем понравился ролик с участием Деми. Она нарвалась на критику, с которой Men 24 совсем не соглашается.

57-летняя Деми Мур на видео позирует на диване, а вокруг нее эротически движутся другие модели. Для съемки актриса надела кружевное боди черного цвета, а также колготки в сетку. Нам на Men 24 очень нравится образ бывшей Брюса Уиллиса для съемки рекламной кампании.

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Но у пользователей сети мысли не столь положительные. Они назвали Деми Мур ведьмой и неоднократно делали акцент на ее возрасте:

"Выглядит так, будто она уже не в состоянии долго стоять на ногах";

"Деми красиво постарела и выглядела бы значительно лучше, если бы одевалась сдержаннее";

"Ты слишком стара для этого";

"Какой позор! Она отчаянно требует внимания. Просто показывает, насколько она несчастна в глубине души";

"Страшная ведьма".

Лови еще серию фото с Деми Мур в откровенном образе, который настолько сильно раскритиковали пользователи сети:

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