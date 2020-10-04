Цього тижня у рубриці Гарячий Instagam тижня ми розповімо тобі про Софію Вергару. Вона очолила рейтингу найвисокооплачуваніших актрис 2020 року за версією Forbes. Дивися гарячі фото Софії на Men 24.

Чарівна Софія Вергара стала найвисокооплачуванішою актрисою у світі. Якщо вірити Forbes, то за 2020 рік вона заробила 43 мільйони доларів. Левову частку прибутку принесли зйомки у серіалі "Американська сімейка". Men 24 ділиться гарячими світлинами актриси, яка зуміла обійти Анджеліну Джолі та Галь Гадот.

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Софія Вергара

Вік : 48 років

: 48 років Знак Зодіаку : Рак

: Рак Ріст : 170 сантиметрів

: 170 сантиметрів Країна : Колумбія

: Колумбія Сімейний стан: заміжня

Чарівна Софія Вергара – американсько-колумбійська актриса, фотомодель, а також телеведуча. Вона стала шалено популярною завдяки тому, що вела південноамериканські телешоу, а також знімалася у серіалі "Американська сімейка". За роль у ньому Софію 4 рази номінували на отримання "Золотого глобусу". У 2014 році Forbes поставив її на 32-е місце у рейтингу найвпливовіших жінок світу. А у 2020 році вона стала найбільш високооплачуваною актрисою.

Дивися гарячі фото Софії Вергари на Men 24

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