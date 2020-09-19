"Люблю дивитись на дівані усяку муть": найкращі цитати з Шоу довгоносиків на всі випадки життя
19 вересня своє 61-річчя відзначає український актор Віктор Андрієнко, якого ми усі добре знаємо завдяки "Шоу довгоносиків". З цієї нагоди ми вирішили пригадати найкращі цитати шоу на всі випадки життя.
На українські екрани "Шоу довгоносиків" виходило з 1996 по 1999 роки. Раз на тиждень родини з усієї країни з нетерпінням очікували на новий випуск з улюбленими смішними персонажами, які яскраво виділялися своїми довгими носами та шаленими жартами. Наш іменинник, Віктор Андрієнко, зіграв у цьому шоу аж 14 різних персонажів. Men 24 пригадує культові цитати з "Шоу довгоносиків", які свого часу були справжніми мемами й досі ними є!
Варто знати Що таке бебра в українському молодіжному сленгу і звідки взявся мем "нюхай бебру"
Якщо розмова виснажує, можеш прислухатися до цієї прикмети:
"Є така прикмета: кого вдарили по морді, той забуває про те, що він говорив".
Присвячується усім тим, хто днює і ночує за переглядом інших телешоу:
"…Люблю дивитись на дівані усяку муть, де безлошадниє крєстьянє лошадних бьють…"
Що там ваші синоптики? От тунгуси! Ото сила:
"Бачу: тунгуси поїхали по кукурудзу. Це к тєплу…"
Коротко про сучасну моду:
"Побризкати духами із Парижу і помити милом із собаки".
Вітання на всі випадки життя:
"Ганьба! Слава! Тобто добрий вечір!"
Зізнайся, ти ж теж цього хочеш:
"Хочу, чтоби усєм било плохо і только мнє одному хорошо. А ще відро брильянтів і п’ять доларів. І фломастєр".
Це любов!
"Ей, французік! Ось тобі спічки, піди Москву спали! А я тобі жабу дам! Сма‑а-ачну…"
Особливо актуально перед місцевими виборами:
"Продали нас! Як моркву, як картоплю! Як салат, трошки петрушки, лавровий листочок… для запаха…"
Гостинність наше все:
"Я би сказав, што ради усіх відіть, но это било би пєрєувєлічєніє"
І про читання:
"Люблю что‑нибудь почитать, когда мне скучно. Например, паспорт"
І ще трішки цитат з топового "Шоу довгоносиків":
- "Пржевальский завидовал брату, и очень боялся двух вещей: того, что Циолковский может прославиться и бабая";
- "Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!";
- "Красівий я в мєдном чайнікє";
- "Скоро прийде атомний дирокол і всіх нас врятує";
- "Я в крові буду топити усі спроби посягнути на гуманізм!";
- "І людині стає цікаво, що то за Пушкін такий працьовитий…";
- "В чешує, как жар горя… Смажать дєвочькі угря";
- "А шо отой верблюд у галстуку казьонного джина експлуатірує?";
- "…Кульмінація апогею нашого апофєйозу";
- "Тобто зараз буде ексклюзивне загробне кіно про бал. Буде багато отвратітельних подробностей, но шо поробиш — бал є бал!";
- " – Доктор, у вас есть кирпич?
- – Конечно, есть! Я же доктор!";
- " – Часть суши, со всех сторон окружённая морем?
- – Дно!";
- " – Включіть сьому камеру!
- – У нас немає сьомої, у нас тільки дві…
- – Включіть другу камеру!
- – У нас немає другої, у нас тільки перша і п’ята…";
- "Сдєлали з дитини наркомана – без дрючка не функціонірує!";
- "Його в дитинстві викрали цигани і вивчили на мільйонера";
- " – Партизани! Здавайтеся! Вам нічого не буде!
- – А нам нічого і не треба!";
- "У мєня катар верхніх жевательних копит";
- "А тепер Івасик сдєлает чудо, і слепой заговоріт!";
- "І на ці гроші ми купимо багато благ… і гордо от ніх откажємся. Можєт бить";
- "Шоб тобі назустріч музі все життя повзті на пузі!".
Читай також Коли щось пішло не так: кумедні сімейні фотографії, які розсмішать до сліз
Після цього всього хочеться переглянути знову "Шоу довгоносиків", а потім ще й почитати "Гамлета" Леся Подерв'янського.