19 вересня своє 61-річчя відзначає український актор Віктор Андрієнко, якого ми усі добре знаємо завдяки "Шоу довгоносиків". З цієї нагоди ми вирішили пригадати найкращі цитати шоу на всі випадки життя.

На українські екрани "Шоу довгоносиків" виходило з 1996 по 1999 роки. Раз на тиждень родини з усієї країни з нетерпінням очікували на новий випуск з улюбленими смішними персонажами, які яскраво виділялися своїми довгими носами та шаленими жартами. Наш іменинник, Віктор Андрієнко, зіграв у цьому шоу аж 14 різних персонажів. Men 24 пригадує культові цитати з "Шоу довгоносиків", які свого часу були справжніми мемами й досі ними є!

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Якщо розмова виснажує, можеш прислухатися до цієї прикмети:

"Є така прикмета: кого вдарили по морді, той забуває про те, що він говорив".

Присвячується усім тим, хто днює і ночує за переглядом інших телешоу:

"…Люблю дивитись на дівані усяку муть, де безлошадниє крєстьянє лошадних бьють…"

Що там ваші синоптики? От тунгуси! Ото сила:

"Бачу: тунгуси поїхали по кукурудзу. Це к тєплу…"

Коротко про сучасну моду:

"Побризкати духами із Парижу і помити милом із собаки".

Вітання на всі випадки життя:

"Ганьба! Слава! Тобто добрий вечір!"

Зізнайся, ти ж теж цього хочеш:

"Хочу, чтоби усєм било плохо і только мнє одному хорошо. А ще відро брильянтів і п’ять доларів. І фломастєр".

Це любов!

"Ей, французік! Ось тобі спічки, піди Москву спали! А я тобі жабу дам! Сма‑а-ачну…"

Особливо актуально перед місцевими виборами:

"Продали нас! Як моркву, як картоплю! Як салат, трошки петрушки, лавровий листочок… для запаха…"

Гостинність наше все:

"Я би сказав, што ради усіх відіть, но это било би пєрєувєлічєніє"

І про читання:

"Люблю что‑нибудь почитать, когда мне скучно. Например, паспорт"

І ще трішки цитат з топового "Шоу довгоносиків":

"Пржевальский завидовал брату, и очень боялся двух вещей: того, что Циолковский может прославиться и бабая";

"Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!";

"Красівий я в мєдном чайнікє";

"Скоро прийде атомний дирокол і всіх нас врятує";

"Я в крові буду топити усі спроби посягнути на гуманізм!";

"І людині стає цікаво, що то за Пушкін такий працьовитий…";

"В чешує, как жар горя… Смажать дєвочькі угря";

"А шо отой верблюд у галстуку казьонного джина експлуатірує?";

"…Кульмінація апогею нашого апофєйозу";

"Тобто зараз буде ексклюзивне загробне кіно про бал. Буде багато отвратітельних подробностей, но шо поробиш — бал є бал!";

" – Доктор, у вас есть кирпич?

– Конечно, есть! Я же доктор!";

" – Часть суши, со всех сторон окружённая морем?

– Дно!";

" – Включіть сьому камеру!

– У нас немає сьомої, у нас тільки дві…

– Включіть другу камеру!

– У нас немає другої, у нас тільки перша і п’ята…";

"Сдєлали з дитини наркомана – без дрючка не функціонірує!";

"Його в дитинстві викрали цигани і вивчили на мільйонера";

" – Партизани! Здавайтеся! Вам нічого не буде!

– А нам нічого і не треба!";

"У мєня катар верхніх жевательних копит";

"А тепер Івасик сдєлает чудо, і слепой заговоріт!";

"І на ці гроші ми купимо багато благ… і гордо от ніх откажємся. Можєт бить";

"Шоб тобі назустріч музі все життя повзті на пузі!".

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Після цього всього хочеться переглянути знову "Шоу довгоносиків", а потім ще й почитати "Гамлета" Леся Подерв'янського.