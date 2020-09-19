19 сентября свое 61-летие отмечает украинский актер Виктор Андриенко, которого мы все хорошо знаем благодаря "Шоу долгоносиков". По этому случаю мы решили вспомнить лучшие цитаты шоу на все случаи жизни.

На украинские экраны "Шоу долгоносиков" выходило с 1996 по 1999 год. Раз в неделю семьи со всей страны с нетерпением ожидали новый выпуск с любимыми смешными персонажами, которые ярко выделялись своими длинными носами и безумными шутками. Наш именинник, Виктор Андриенко, сыграл в этом шоу аж 14 различных персонажей. Men 24 вспоминает культовые цитаты из "Шоу долгоносиков", которые в свое время были настоящими мемами до сих пор ими есть!

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Если разговор утомляет, можешь прислушаться к этой примете:

"Є така прикмета: кого вдарили по морді, той забуває про те, що він говорив".

Посвящается всем тем, кто днем и ночью проводит время за просмотром других телешоу:

"…Люблю дивитись на дівані усяку муть, де безлошадниє крєстьянє лошадних бьють…"

Что там ваши синоптики? Вот тунгусы! Вот сила:

"Бачу: тунгуси поїхали по кукурудзу. Це к тєплу…"

Коротко о современной моде:

"Побризкати духами із Парижу і помити милом із собаки".

Приветствия на все случаи жизни:

"Ганьба! Слава! Тобто добрий вечір!"

Признайся, ты ведь тоже этого хочешь:

"Хочу, чтоби усєм било плохо і только мнє одному хорошо. А ще відро брильянтів і п’ять доларів. І фломастєр".

Это любовь!

"Ей, французік! Ось тобі спічки, піди Москву спали! А я тобі жабу дам! Сма‑а-ачну…"

Особенно актуально перед местными выборами:

"Продали нас! Як моркву, як картоплю! Як салат, трошки петрушки, лавровий листочок… для запаха…"

Гостеприимство наше все:

"Я би сказав, што ради усіх відіть, но это било би пєрєувєлічєніє"

И о чтении:

"Люблю что‑нибудь почитать, когда мне скучно. Например, паспорт"

И еще немного цитат из топового "Шоу долгоносиков":

"Пржевальский завидовал брату, и очень боялся двух вещей: того, что Циолковский может прославиться и бабая";

"Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!";

"Красівий я в мєдном чайнікє";

"Скоро прийде атомний дирокол і всіх нас врятує";

"Я в крові буду топити усі спроби посягнути на гуманізм!";

"І людині стає цікаво, що то за Пушкін такий працьовитий…";

"В чешує, как жар горя… Смажать дєвочькі угря";

"А шо отой верблюд у галстуку казьонного джина експлуатірує?";

"…Кульмінація апогею нашого апофєйозу";

"Тобто зараз буде ексклюзивне загробне кіно про бал. Буде багато отвратітельних подробностей, но шо поробиш — бал є бал!";

" – Доктор, у вас есть кирпич?

– Конечно, есть! Я же доктор!";

" – Часть суши, со всех сторон окружённая морем?

– Дно!";

" – Включіть сьому камеру!

– У нас немає сьомої, у нас тільки дві…

– Включіть другу камеру!

– У нас немає другої, у нас тільки перша і п’ята…";

"Сдєлали з дитини наркомана – без дрючка не функціонірує!";

"Його в дитинстві викрали цигани і вивчили на мільйонера";

" – Партизани! Здавайтеся! Вам нічого не буде!

– А нам нічого і не треба!";

"У мєня катар верхніх жевательних копит";

"А тепер Івасик сдєлает чудо, і слепой заговоріт!";

"І на ці гроші ми купимо багато благ… і гордо от ніх откажємся. Можєт бить";

"Шоб тобі назустріч музі все життя повзті на пузі!".

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После всего этого хочется пересмотреть снова "Шоу долгоносиков", а потом еще и почитать "Гамлета" Леся Подервянского.