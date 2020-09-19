Юлія Джима – українська біатлоністка та членкиня національної збірної – сьогодні святкує день народження. 19 вересня олімпійській чемпіонці Сочі виповнилося рівно 30 років. Розповідаємо цікаві факти про спортсменку та пригадуємо її здобутки.

Юлія Джима – не лише спортсменка, а й творча людина з різноманітними інтересами, як з’ясував Men 24. Це, наприклад, малювання та музика.

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А ще відомо, що вона журналіст за освітою й додатково вивчає іноземну філологію та соціальні комунікації у Сумському державному університеті.

Зауважимо, що Джима – одна із найсексуальніших спортсменок України, і при цьому незаміжня.



Одна з найсексуальніших зірок українського спорту – Юля Джима / Фото Tribuna.com

Спортсменка в інтерв’ю розповідала, що її приваблюють комунікабельні й розумні хлопці. Серед колег-біатлоністів, наприклад – француз Сімон Фуркад і норвежець Тар'є Бьо.



Юля Джима – зірка українського біатлону / Фото XSPORT.ua

Після сезону 2017 – 2018 ходили чутки, що Джима перебуває в романтичних стосунках із тренером зі Словенії Урошем Велепецом. Утім, Юлія не дала журналістам однозначної відповіді, правда це чи ні.



Олімпійська чемпіонка 2014 та багаторазова призерка чемпіонатів світу Юлія Джима / Фото Getty Images

Спортивні перемоги Юлії Джими

На зимових Олімпійських іграх 2014 у Сочі Джима здобула золоту медаль в естафеті 4 по 6 кілометрів разом із сестрами Семеренко та Підгрушною.

На чемпіонатах світу біатлоністка вигравала два срібла (у 2013 та 2017 роках) та дві бронзи (у 2019 та 2020), все в естафетах.

Так само й у Кубку світу перші місця спортсменка вигравала в естафетах: на двох етапах у 2013 та у 2016 році.

Першу й поки що єдину свою індивідуальну перемогу Джима здобула у 2018 році в індивідуальній гонці на етапі Кубку світу в Поклюці.

Пишаємося спільно з усією Україною та приєднуємося до усіх хороших найщиріших побажань!