Колишніх чемпіонів UFC не буває. І це нам підтверджує Даніель Кормьє у своєму інтерв'ю. Боєць пригадав момент, коли вирішив стати бійцем UFC, про мотивацію та про те, чим він займатиметься у старості.

Читай на Men 24 ексклюзивне інтерв'ю з багаторазовим чемпіоном UFC та амбасадором Nemiroff.

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Коротко про нашого героя Даніеля Кормьє

Вік : 41 рік

Вага : 114 кг

Ріст : 180 см

Вагова категорія : Важка (Heavyweight)

Країна : США

Кількість перемог: 22

За три десятиліття спортивної кар'єри Даніель Кормьє зумів побороти багатьох іменитих майстрів, від Джеффа Монсона до Антоніу Сілви. І попри свій поважний як для спортсмена вік, Даніель буквально місяць тому виходив на ринг.

Чи пам'ятаєш той момент, коли твердо вирішив стати бійцем UFC?

Знаєте, я почав замислюватися над цим дуже давно. Тоді я перебував у Дагестані, і саме там усвідомив, що готовий боротися в UFC. На той момент я вже пройшов багато різних змагань з вільної боротьби, як-от Чемпіонат світу 2005, і наша команда мала отримати кругленьку суму – 25000 доларів. По 5000 кожному. Але водночас мені спало на думку, що перекиданнями когось на рингу можна заробляти значно більше, тим паче у мене були неабиякі навички та досвід для цього. Я вирішив, що повинен спробувати. Після Літніх Олімпійських ігор 2008 року я твердо знав, що це той шлях, який я повинен пройти.

Круто. Це дійсно цікаво. Коли ти борешся, чи є щось, що мотивує тебе? Що надихає в бою?

Ті речі, які допомагають мені боротися, в якомусь сенсі стали моїм життєвим гаслом – це завзятість та копітка праця. Нестримність у бою, завзятість у підготовці, у всьому. Я завжди кажу молодим спортсменам: “Зробіть найскладнішу частину свого дня найбажанішою, і тоді все стає значно простішим, правда ж?” Це і є завзятість.

Для мене той момент, де аж "Вау!" – це коли я беру своїх дітей і повертаюся з ними в спортзал. Це саме та частина мого дня, яку я очікую з нетерпінням. І коли я це роблю – все інше здається значно простішим, ніж є. Це певний фактор, який надає життєвих сил і енергії на кожен день.

Потрібно працювати над собою і йти до великої мети – це неодмінно призведе до чогось визначного.

Відповідь, гідна чемпіона. До речі, слоган компанії Nemiroff – це нестримний дух. Той самий дух, який неможливо ані підкорити, ані перемогти. Що для тебе означає фраза "мати нестримний дух"?

Я думаю, коли ви дивитеся на мене і на розвиток моєї кар'єри, ви бачите перед собою звичайного хлопця. Я завжди був таким – 5 футів 10,5 дюймів (близько 178 сантиметрів – Men 24), а, можливо, і на дюйм нижчим, коли я виходив в Октагон UFC. Але це хлопчина, який учинив великі справи. Тільки моя воля до звершень і моє нестримне бажання перемагати дозволили мені завоювати два чемпіонські пояси. Ані в той момент, ані в будь-який інший я не збирався здаватися і відмовлятися від своєї мети. Я ніколи не знав, чи можу я її досягти, але йшов напролом до неї. І, нарешті, я зробив це.

Ти знав ще дитиною знав, що хочеш стати бійцем, знав про це до Олімпіади. Тепер ти можеш оцінити всі свої досягнення. Скажи, що відрізняє тебе від інших? Згадай себе у свої 20 років. Що тоді у твоєму характері було такого, чого не було в інших?

Мені здається, коли на мене дивляться оточуючі й знають, ким я став, вони, безумовно, можуть знайти схожість з історією розвитку бренду Nemiroff – ми маємо нестримну жагу до перемоги, готові виходити із зони комфорту і робити те, чого від нас зовсім не очікували. Ніхто не думав, що дитина з Луїзіани стане частиною Олімпійської команди. Коли я робив свої перші кроки в цій справі у 15 років, всі насміхалися з мене, тому що я був чемпіоном штату з софтболу, і всі казали "Вау”. Якщо ти з Луїзіани, звичайно ж, ти впевнений у перемозі, адже там, де ти живеш, нічого не знають про справжню боротьбу.



Чемпіона UFC та бренд Nemiroff об'єднують нестримна жага до перемоги

Але я продовжував цим займатися і став єдиним Чемпіоном світу, як ви знаєте. А все тому, що я працював над собою. Попри всі сумніви, намагався завжди робити більше. Це дуже важливо – вірити в себе. Нестримна воля до перемоги дає свої результати й це дозволило мені стати тим, ким я є.

Повернімося до Октагона UFC. Робиш крок, заходиш на ринг і готовий до бою. Коли ти готовий битися з супротивником, ти покладаєшся на техніку і свій минулий досвід чи це спонтанні рішення? Або якийсь внутрішній інстинкт прагнення до перемоги веде тебе вперед?

Коли я перебуваю в Октагоні та готовий до бою, то, перш за все, я покладаюся на знання, які отримав у тренувальному таборі. Я згадую все, що ми робили там тисячі разів під час підготовки. Але під час бою я також сподіваюся на свій бойовий інстинкт, а цього неможливо навчитися. Це більше схоже на мікс мого бойового інстинкту і досвіду, який я отримав у тренувальному таборі.

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Що, окрім Октагона, про який ти знаєш все, і родини, яка, безсумнівно, надихає тебе на нові досягнення, твоїх батьків, дружини, дітей… Чи є щось, крім усього цього, що тебе мотивує?

Знаєш, заради чого я борюся? Мої батьки, моя дружина, мої діти – це те, заради чого я виходжу на ринг. Але коли я озираюсь і обмірковую, де я знаходжу енергію для цього і що є дійсно важливим у житті – що постає перед очима? Я думаю про цих дітей. Я думаю про Тревіса Грейсі, Мойсея Марібель, Даніела Сепеді й Мойсея Мендосі Іліє, Ісайю Кортезе. Мого сина. Я думаю про всіх цих маленьких борців, Чейза Селдейте, всіх дітей з моєї шкільної команди, Генрі Портера, Джейна Голдмана, Віка Хасінто, Ніка Вільярреалі, хлопців, яких я треную кожен день.



Даніеля Кормьє надихають його діти та підопічні

Я повинен показати їм приклад. Він повинен бути настільки наочним, щоб діти дивилися на мене і розуміли, що можуть стати ким захочуть. Можуть зробити все, що завгодно. Подивіться на мого тренера. Це реально. Правда? Подивіться на Майкла Джордана в дитинстві. Чи думав хтось про те, що теж міг би так само, адже він був нереально крутий? А якби він перебував з вами в одній кімнаті? Саме тому, коли вони бачать мене і мої два титули, вони здатні на багато чого, навіть стати членами Олімпійської збірної. Це поруч і це реально для них, і саме це спонукає мене бути тим, ким я є поза Октагоном. Що іноді важливіше за те, ким я є в Октагоні.

Через 10 років, коли ти будеш сидіти на заході сонця, втомлений, але з розумінням того, що у тебе є діти, вони виросли, навколо бігають онуки – про що будеш думати? На що дивитися, як гадаєш?

Знаєте, днями турнір UFC проходив в Медісон-сквер-гарден і там в холі були фото великих спортсменів, серед них і моє фото. Мене прийняли до ліги великих спортсменів – чи не це той спадок, який залишиться на століття? Коли я піду, ці фото будуть там, в Медісон-сквер-гарден і Ті-Мобайл Арені, вони будуть всюди, де я вершив свої великі справи. Я буду сидіти, 70-річний старий, і говорити своїм онукам: "Ваш дідусь був ударним хлопцем, і хоча зараз я старий і сивий, але свого часу вершив великі справи". Сподіваюся, моя спадщина дозволить моїм дітям, онукам і їхнім онукам вкотре підтвердити той факт, що кожен може досягти чого завгодно і бути ким забажає.

Коли, все ж таки, ти будеш сидіти на заході сонця у своєму зручному кріслі й насолоджуватися краєвидом, який напій обереш? Що тобі подобається, що п'єш?

Коли я, 70-річний пенсіонер, буду сидіти з дружиною в наших кріслах-гойдалках, то я буду пити горілку Nemiroff з апельсиновим соком. Трохи апельсинового соку – це саме те, що підкреслить смак. Тому – "так", я обираю горілку як свій напій.



Даніель Кормьє віддає перевагу горілці Nemiroff

Наш герой власним прикладом довів, що не існує нічого неможливого. Даніель Кормьє став абсолютним чемпіоном UFC лише завдяки своїй наполегливості, нестримному духу та вірі в себе. Тож не бійся йти до своєї мети. У тебе безумовно все вийде, тільки прагни цього понад усе!