Юлия Джима – украинская биатлонистка и участница национальной сборной – сегодня празднует день рождения. 19 сентября олимпийской чемпионке Сочи исполнилось ровно 30 лет. Рассказываем интересные факты о спортсменке и вспоминаем ее достижения.

Юлия Джима – не только спортсменка, но и творческий человек с разносторонними интересами, как выяснил Men 24 . Это, например, рисование и музыка.

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А еще известно, что она журналист по образованию и дополнительно изучает иностранную филологию и социальные коммуникации в Сумском государственном университете.

Заметим, что Джима – одна из самых сексуальных спортсменок Украины, и при этом не замужем.



Одна из самых сексуальных звезд украинского спорта – Юля Джима / Фото Tribuna.com

Спортсменка в интервью рассказывала , что ее привлекают коммуникабельны и умные ребята. Среди коллег-биатлонистов, например – француз Симон Фуркад и норвежец Тарьей Бё.



Юля Джима – звезда украинского биатлона / Фото XSPORT.ua

После сезона 2017 – 2018 ходили слухи, что Джима находится в романтических отношениях с тренером из Словении Урошем Велепецом. Впрочем, Юлия не дала журналистам однозначного ответа, правда это или нет.



Олимпийская чемпионка 2014 и многократный призер чемпионатов мира Юлия Джима / Фото Getty Images

Спортивные победы Юлии Джимы

На зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи Джима завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 6 километров вместе с сестрами Семеренко и Пидгрушной.

На чемпионатах мира биатлонистка выиграла два серебра (в 2013 и 2017 годах) и две бронзы (в 2019 и 2020), все в эстафетах.

В Кубке мира первые места спортсменка выигрывала также только в эстафетах: на двух этапах в 2013 и в 2016 году.

Первую и пока единственную свою индивидуальную победу Джима одержала в 2018 году в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.