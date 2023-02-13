Деякі з них тебе здивують, а деякі – нагадають базові правила використання презервативів. Нагадуємо, що вони створені не для того, щоб ти скаржився на недостатній тактильний контакт. Презервативи потрібні нам для того, щоб ви могли спокійно та практично без жодних переживань віддаватися плотським втіхам. Хоч і є кілька "але", які варто врахувати. Але про них пізніше.

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1. Презервативи були до нашої ери

Так, ще наші предки турбувалися про те, щоб вони займалися безпечним сексом. На думку дослідників, найдавніші відомі докази покриття пеніса можна побачити на наскельних малюнках. У французькій печері під назвою Grotte des Combarrelles є настінні розписи чоловіка, який, здається, використовує презерватив. Вважають, що цьому малюнку 15 тисяч років.

Правда, незрозуміло, чим саме він "захищав" пеніс. Хай там як, але наші предки цим питанням цікавилися.

2. Презервативи з льону

Перші документальні згадки про презервативи з'явилися на початку нашої ери. А виготовлені вони були зі шматочків льону, які зшивали разом вручну. Деякі з цих презервативів покривали всю довжину пеніса, а деякі – лише його голівку. Цікаво, що популярності своєї такі презервативи набули у 1400-х – 1700-х роках.

Правда, складно збагнути, наскільки зручними були такі презервативи. Що вже говорити про їхню безпечність та ефективність. Сам розумієш, що вона дорівнює нулю.

3. Презервативи до Дня святого Валентина

Так уже повелося, що 68% міленіалів найбільше займаються сексом у День святого Валентина. Такими принаймні були результати опитування, проведеного у 2017 році, в якому брали участь понад 3000 сексуально активних чоловіків і жінок у віці від 18 до 34 років.

Цікаво, що в середньому щосекунди 14 лютого використовують 87 презервативів. А це означає, що за весь День закоханих у хід ідуть близько 7 516 800 кондомів.



До Дня святого Валентина презервативи купують найчастіше / Фото wayhomestudio

4. У презервативів є термін

Ясна річ, що про термін придатності презервативів задумується мало хто. Але це важливий факт, на який слід звертати увагу. У середньому презервативи можуть зберігатися впродовж 4 років. Але усе також залежить від умов. Якщо ти носиш їх у гаманці або, не дай боже, у маленькій кишеньці джинсів, то їх варто викидати негайно. Такі презервативи не захищають взагалі.

5. Ніяких дублів

На жаль, це популярний міф, у який чомусь багато хто вірить. Використання двох презервативів не означає подвійний захист. Насправді це збільшує ймовірність того, що презерватив порветься. Тож ризик завагітніти або підхопити щось лише зростає.

Переймаєшся за безпеку? Тоді потурбуйся, щоб презерватив був тобі за розміром. Також не забувай про достатню кількість лубриканту.

6. Жінки турбуються про себе

Коли мова заходить про сексуальне здоров'я, кожен повинен брати справу у свої руки. І якщо раніше про покупку презервативів турбувалися здебільшого чоловіки, то зараз ситуація розділилася майже порівну. Так, 40% кондомів купують жінки. Тож у вас знижуються шанси на те, що у найбільш необхідний момент під рукою не буде гумового плащика. Якщо він не з тобою, то, швидше за все, є у твоєї партнерки.



Жінки все частіше купують презервативи / Фото freepik

Варте уваги Витримай паузу та інші важливі поради для тих, хто хоче зробити секс яскравішим

Презерватив – не твій лютий ворог, а друг. Тож ми рекомендуємо з ним подружитися та не забувати його брати з собою. Хтозна, коли він може знадобитися тобі наступного разу.