Затям собі раз і назавжди, що впродовж усього свого життя ти вивчатимеш секс і себе в ньому. А допоможуть тобі поради та знання, які раніше вже здобули інші люди. До прикладу, ці четверо чоловіків. Вони свого часу отримали настанови, які допомогли їм в інтимному житті. Можливо, вони вплинуть і на тебе.

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1. Підхід має бути індивідуальним

На цьому наголосив графічний дизайнер Жак. Він пригадав пораду, яку свого часу дав йому дідусь.

"Є кілька способів здерти шкуру з кота" (це гра слів, якби що – Men 24). Це дійсно допомогло мені з моїм підходом до сексу, у розумінні того, що всі різні і до них потрібно підходити по-особливому. Я хочу офіційно сказати, що я ніколи не здирав шкіру з кота. Навіщо комусь це робити?", – зауважив він.

2. Зажди хвилинку

Таку пораду колись дала бармену та гітаристу Терренсу його найкраща подруга. Він зауважив, що ця хитрість ніколи його не підводила.

"Помісти це (пеніс – Men 24) всередину, тільки на перші кілька сантиметрів. Посидьмо там. Це не медитація, ти можеш рухатися, але не йди далі. Залишайся там, поки хвилину чи дві. Це зведе її з розуму", – додав він.



Зажди хвилинку після проникнення / Фото gpointstudio

3. Найеротичніша річ

"Коли мені було 14 років, мій вожатий у таборі сказав мені, що найеротичніша річ, яку можна зробити з жінкою, – це поцілувати її. Я вірю в це донині", – зауважив студент Михайло.

Він додав, що поцілунки до, під час та після сексу надзвичайно важливі для партнерок. І ніхто з цим не сперечатиметься. Але так, бувають випадки, коли ми надто мало приділяємо цьому уваги, а дарма. Не треба так.

4. Не чекай, а досліджуй

На цьому агенту зі страхування Арджуну наголосила ще в дитинстві його мама. Вона закликала пізнавати сексуальність до одруження. Ясна річ, що зараз мало хто цим переймається. Але все ще залишаються люди, які вважають, що інтим може бути лише після юридичної фіксації стосунків. І все було б нічого, якби не один суттєвий мінус цього. Ви можете виявитися сексуально несумісними. І це може вкрай негативно вплинути на стосунки.



Досліджуй свою сексуальність до одруження / Фото cookie_studio

"Не чекайте, щоб зайнятися сексом. Насправді це прийшло від моєї мами. Мій тато в деякому роді консервативний і сказав своїм дітям, що ми повинні почекати до одруження. Моя мама сказала нам не слухати. Вона сказала, що ми повинні досліджувати", – зауважив він.

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Наостанок нагадуємо, що надзвичайно важливо отримувати задоволення від процесу. Пам'ятай, що усе вищеперелічене не має жодного значення, якщо ви не кайфуєте в моменті. Нехай вам обом буде дуже гаряче, куди б вас у поривах пристрасті не занесло.