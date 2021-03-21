Легенда футбола Дэвид Бэкхем запомнился нам всем мастерским владением мячом, его чувством моды, а также стильными татуировками. Не меньшего уважение заслуживает идеальное тело бывшего футболиста. Над ним он, к слову, продолжает работать до сих пор. Смотри, как Дэвид Бэкхем качает пресс. Это упражнение тебе понравится.

На днях 45-летний Дэвид Бэкхем поделился своим взглядом на один из своих приемов, которые позволяют сохранить фигуру и быть подтянутым. В коротком ролике звезда футбола тренируется в пустом зале. Он использует платформу на колесах, чтобы работать над своим прессом.

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"Просто легкая тренировка для начала дня", – написал под постом Бэкхем.

И хотя это упражнение может показаться тебе слишком легким, в нем есть много техники и пользы не только для пресса. Если выполнять его правильно, можно буквально "поджечь свое ядро".

Смотри на видео, как Дэвид Бэкхем качает пресс:

Фитнес-тренер Джефф Кавальер раньше на своем инстаграме показал, как правильно выполнять это упражнение. Но он использует ролик для пресса. Сам тренер называет это упражнение одним из лучших и наиболее недооцененных, которое ты можешь выполнить в домашних условиях.

На видео Джефф Кавальер показывает, как качать пресс с помощью ролика:

У тебя может не быть такого крутого гаджета как у Дэвида Бэкхема , можешь использовать другой инвентарь. Например, штангу с закругленными пластинами, полотенце или швабру. Все гениальное просто!