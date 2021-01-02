Діта фон Тіз оголила груди для нової зйомки: гаряче фото зірки бурлеску 18+
48-річна зірка бурлеску Діта фон Тіз не на жарт розбурхала користувачів мережі цього тижня. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото, на якому позує топлес. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Діта фон Тіз продовжує спокушати своїх підписників гарячим фото. На днях 48-річна зірка бурлеску виклала в мережі фото, на якому позує топлес. Спокусливим кадром зірки Men 24 залюбки ділиться з тобою.
Тобі сподобається Фіналістка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" вразила відвертим образом: гарячі фото
Готуємося зануритися у 2021 рік з новими прагненнями, позитивом і вдячністю,
– написала фон Тіз під цим постом.
Діта фон Тіз знялася топлес, чим розбурхала мережу / Фото з інстаграму Діти фон Тіз
Підписники Діти фон Тіз максимально тепло зустріли її нове спокусливе фото. Вони засипали її компліментами, висловлюючи захват неймовірним тілом красуні:
- "Ох, я люблю тебе. Ти дивовижна";
- "Красуня, ти зробила цей рік ще прекраснішим";
- "Діта! Така мила й така гаряча";
- "Мабуть, найдосконаліше тіло, яке може бути у жінки";
- "Красива королева";
- "Богиня".
Насолоджуйся Сексуальна українська модель знялася у спокусливому купальнику на фоні океану
Ми також у захваті від Діти фон Тіз. Вона неймовірно розкішна та спокуслива. Тож не полінуйся підписатися на неї. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже спекотно!
Поділитися новиною