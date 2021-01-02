48-річна зірка бурлеску Діта фон Тіз не на жарт розбурхала користувачів мережі цього тижня. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото, на якому позує топлес. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Діта фон Тіз продовжує спокушати своїх підписників гарячим фото. На днях 48-річна зірка бурлеску виклала в мережі фото, на якому позує топлес. Спокусливим кадром зірки Men 24 залюбки ділиться з тобою.

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Готуємося зануритися у 2021 рік з новими прагненнями, позитивом і вдячністю,

– написала фон Тіз під цим постом.



Діта фон Тіз знялася топлес, чим розбурхала мережу / Фото з інстаграму Діти фон Тіз

Підписники Діти фон Тіз максимально тепло зустріли її нове спокусливе фото. Вони засипали її компліментами, висловлюючи захват неймовірним тілом красуні:

"Ох, я люблю тебе. Ти дивовижна";

"Красуня, ти зробила цей рік ще прекраснішим";

"Діта! Така мила й така гаряча";

"Мабуть, найдосконаліше тіло, яке може бути у жінки";

"Красива королева";

"Богиня".

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Ми також у захваті від Діти фон Тіз. Вона неймовірно розкішна та спокуслива. Тож не полінуйся підписатися на неї. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже спекотно!