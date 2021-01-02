Дита фон Тиз обнажила грудь для новой съемки: горячее фото звезды бурлеска 18+
48-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз не на шутку взбудоражила пользователей сети на этой неделе. На своей странице в инстаграме она опубликовала фото, на котором позирует топлес. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Дита фон Тиз продолжает соблазнять своих подписчиков горячим фото. На днях 48-летняя звезда бурлеска выложила в сеть фото, на котором позирует топлес. Соблазнительным кадром звезды Men 24 охотно делится с тобой.
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Готовимся окунуться в 2021 год с новыми стремлениями, позитивом и благодарностью,
– написала фон Тиз под этим постом.
Дита фон Тиз снялась топлес, чем взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Диты фон Тиз
Подписчики Диты фон Тиз максимально тепло встретили ее новое соблазнительное фото. Они засыпали ее комплиментами, выражая восторг невероятным телом красавицы:
- "Ох, я люблю тебя. Ты удивительная";
- "Красавица, ты сделала этот год еще прекраснее";
- "Дита! Такая милая и такая горячая";
- "Видимо, самое совершенное тело, которое может быть у женщины";
- "Красивая королева";
- "Богиня".
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Мы также в восторге от Диты фон Тиз. Она невероятно роскошная и соблазнительная. Поэтому не поленись подписаться на нее. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко!
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