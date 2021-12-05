Дива та драми на Чумацькому Шляху: неймовірні фотографії Трейсі Лі

Астрофотографією здебільшого займаються чоловіки – кажуть, у них терпіння більше. Адже часто доводиться годинами сидіти в очікування "тієї самої" миті.

Або – ставити довгу витримку та сподіватися, що у підсумку сформується шедевр. Так от – Трейсі Лі зі США довела, що й жінкам таке не тільки залюбки, а й більш ніж до снаги.

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Трейсі Лі та відчуття дива у її світлинах нічного неба

У сфері астрофотографії домінують чоловіки, а проте ця жінка не тільки знайшла, а й міцно зайняла свою нішу. Трейсі Лі – американська фотографиня, яка має цікаве бачення нічного неба та вміння творити справжні драматичні композиції.

І коли дивишся на її роботи, відчуваєш диво.

Серед усіх космічних об'єктів Трейсі найбільше любить фіксувати на фото Чумацький Шлях – нашу рідну галактику у всій її красі. Яскраві приклади – дивися нижче.

Дивовижний Чумацький Шлях: дивіться фото з інстаграму Трейсі Лі

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І ще трохи космічних чудес очима астрофотографині: фото з інстаграму Трейсі Лі

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.