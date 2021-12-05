Або – ставити довгу витримку та сподіватися, що у підсумку сформується шедевр. Так от – Трейсі Лі зі США довела, що й жінкам таке не тільки залюбки, а й більш ніж до снаги.
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Трейсі Лі та відчуття дива у її світлинах нічного неба
У сфері астрофотографії домінують чоловіки, а проте ця жінка не тільки знайшла, а й міцно зайняла свою нішу. Трейсі Лі – американська фотографиня, яка має цікаве бачення нічного неба та вміння творити справжні драматичні композиції.
І коли дивишся на її роботи, відчуваєш диво.
Серед усіх космічних об'єктів Трейсі найбільше любить фіксувати на фото Чумацький Шлях – нашу рідну галактику у всій її красі. Яскраві приклади – дивися нижче.
Дивовижний Чумацький Шлях: дивіться фото з інстаграму Трейсі Лі
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І ще трохи космічних чудес очима астрофотографині: фото з інстаграму Трейсі Лі