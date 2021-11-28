Цей фотограф використовує власний спосіб зафіксувати зоряне небо завдяки малому освітленню та багатогранності кольоропередачі. У підсумку у Пінкстона виходить таке, що сказати "Вау" – це нічого не сказати.

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Вейн Пінкстон та його унікальні фото Чумацького Шляху

Американський фотограф нічного неба Вейн Пінкстон спочатку захопився астрофотографією як способом зйомки Чумацького Шляху з Гранд-Каньйону у Сполучених Штатах Америки.

Зараз географія його робіт значно ширша. Пінкстон у своїх фото захоплює різні кольори системи, й часто використовує низький рівень освітлення, щоб сформувати свої унікальні зображення.

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