Ти вже знаєш про одиночне синхронне плавання, про дуелі на пістолетах. А сьогодні ми ще додамо трохи історії про спортивні безумства.

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Підстригання пуделів

Не дивуйся, але мовитиметься знову про Париж 1900. 128 учасників цих змагань виступили перед шістьма тисячами глядачів у парку Буань-де-Булон (тоді як на змагання з крикету прийшов аж один глядач).

Що робили? Впродовж двох годин стригли пуделів. Так, так – переможцем ставав той, хто за цей час встиг постригти більше собак. Панна Аврил Лафул здобула золото, обкарнавши їх аж 17.



Хоча на рекламному проспекті чоловік, найбільше пуделів підстригла жінка / Фото Hoaxes

Заплив на 200 метрів із перешкодами

І з важким серцем повертаємося до... Парижу 1900 року. Тоді ж були, мабуть, найдивніші олімпійські змагання в історії. Серед дисциплін, зокрема, було й плавання на 200 метрів з перешкодами.

Плавцям доводилося підійматися на стовп, перелазити ряд човнів, пропірнути під іншим рядом човнів і все це – просто в знаменитій паризькій ріці Сена. Романтика і божевілля.



Змагання на Сені, історичний кадр / Фото Wikipedia

Ходьба

Гонка, у якій не можна бігти – ось такий спортивний парадокс.

Учасники зобов’язані “підтримувати контакт із землею і випрямляти переднє коліно, коли ступня стикається з ґрунтом, далі тримаючи його випрямленим до перетину лінії корпусу”.



Спортивна ходьба – також олімпійський вид спорту / Фото Athleticsweekly

О, а ще їм, як у футболі, можуть показувати жовті або червоні картки – якщо вони не дотримуються правил ходьби.

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