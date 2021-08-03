Ты уже знаешь об одиночном синхронном плавании, о дуэли на пистолетах. А сегодня мы еще добавим немного историй о спортивных безумиях.

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Стрижка пуделей

Не удивляйся, но речь пойдет опять о Париже 1900. 128 участников этих соревнований выступили перед шестью тысячами зрителей в парке Буан-де-Булон (тогда как на соревнования по крикету дошел один зритель).

Что делали? В течение двух часов стригли пуделей. Да, да – победителем становился тот, кто за это время успел постричь больше собак. Мисс Аврил Лафул завоевала золото, обчекрыживши их аж 17.



Хотя на рекламном проспекте мужчина, больше пуделей подстригла женщина / Фото Hoaxes

Заплыв на 200 метров с препятствиями

И с тяжелым сердцем возвращаемся к... Парижу 1900 года. Тогда же были, пожалуй, самые странные олимпийские соревнования в истории. Среди дисциплин, в частности, было и плавание на 200 метров с препятствиями.

Пловцам приходилось подниматься на столб, перелезать ряд лодок, пронырнуть под другим рядом лодок и все это – просто в знаменитой парижской реке Сена . Романтика и безумие.



Соревнования на Сене, исторический кадр / Фото Wikipedia

Ходьба

Гонка, в которой нельзя бежать – вот такой спортивный парадокс.

Участники обязаны "поддерживать контакт с землей и выпрямлять переднее колено, когда ступня соприкасается с почвой, далее держа его выпрямленным до пресечения линии корпуса".



Спортивная ходьба – также олимпийский вид спорта / Фото Athleticsweekly

О, а еще им, как в футболе, могут показывать желтые или красные карточки – если они не соблюдают правила ходьбы.