Дівчата з UFC володіють не лише неймовірною силою, а й надзвичайною вродою. Це нам яскраво доводить Пейдж ВанЗант. І хоч вона вже покинула UFC задля боїв на голих кулаках, Men 24 пропонує тобі глянути гарячі фото справжньої зірки боїв змішаного стилю. Насолоджуйся!

Пейдж ВанЗант – боєць, актриса та модель. Тож Men 24 пропонує тобі насолодитися найкращими та найспокусливішими фото зірки UFC.

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Вік : 26 років

: 26 років Знак Зодіаку : Овен

: Овен Ріст : 163 см

: 163 см Країна : США

: США Сімейний стан: заміжня

Чарівна Пейдж ВанЗант виступала у категорії найлегшої ваги у боях UFC. Нещодавно дівчина подалася у бої на голих кулаках. Також вона активно знімається для рекламних кампаній і є справжньою зіркою мережі. Про це свідчить 2,7 мільйона підписників на її інстаграм. Пейдж викликає справжнє захоплення, адже чудово поєднує свою спортивну кар'єру зі щасливим сімейним життя.

Дивися гарячі та сексуальні фото зірки UFC Пейдж Ванзант:

А ще вона разом зі своїм чоловіком іноді влаштовують оголені фотосесії. Крута ідея, яку можна повторити зі своєю коханою:

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