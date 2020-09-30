39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо, яку більшість знає як колишнього ангела Victoria's Secret, знялася у рекламній кампанії Burberry. Неймовірна красуня позує у спідній білизні, яка виграшно підкреслює її фігуру. Насолоджуйся фотографіями моделі на Men 24.

Ми переконані, що колишніх ангелів Victoria's Secret не буває. І це нам вкотре доводить неймовірна 39-річна Алессандра Амброзіо. Милуйся новими спокусливими фото красуні на Men 24.

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У спідній білизні модель знялася для британського модного дому Burberry. Публікацію Алессандра підписала так: "Ми постійно створюємо того, ким ми є".

Над серією кадрів моделі у спокусливій спідній білизні працював ньюйоркський фотограф Грег Свейлс. Залишимо вам ще одну серію світлин, на яких він зафільмував Амброзіо.

Підписники Алессандри Амброзіо з захватом насолоджуються кадрами моделі, засипаючи її компліментами:

"Шикарно виглядаєш";

"Розкішна";

"Я захоплений";

"Приголомшлива жінка";

"Красуня";

"Вау, яка фігура!".

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Алессандра Амброзіо однозначно варта того, щоби ти поставив лайк під її постом. Тож не зволікай!