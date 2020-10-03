Девушка-боец Пейдж ВанЗант: смотрите горячие фото сексуальной звезды UFC
Девушки с UFC обладают не только невероятной силой, но и удивительной красотой. Это нам ярко доказывает Пейдж ВанЗант. И хотя она уже покинула UFC для боев на голых кулаках, Men 24 предлагает тебе посмотреть горячие фото настоящей звезды боев смешанного стиля. Наслаждайся!
Пейдж ВанЗант – боец, актриса и модель. Поэтому Men 24 предлагает тебе насладиться лучшими и самыми соблазнительными фото звезды UFC.
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- Возраст: 26 лет
- Знак Зодиака: Овен
- Рост: 163 см
- Страна: США
- Семейный положение: замужем
Волшебная Пейдж ВанЗант выступала в категории легчайшего веса в боях UFC. Недавно девушка отправилась в боя на голых кулаках. Также она активно снимается для рекламных кампаний и является настоящей звездой сети. Об этом свидетельствует 2,7 миллиона подписчиков на ее инстаграм. Пейдж вызывает настоящий восторг, ведь прекрасно сочетает свою спортивную карьеру со счастливой семейной жизню.
Смотри горячие и сексуальные фото звезды UFC Пейдж Ванзант:
А еще она вместе со своим мужем иногда устраивают обнаженные фотосессии. Крутая идея, которую можно повторить со своей любимой:
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