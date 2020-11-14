Дівчата з UFC володіють не лише неймовірною силою, а й надзвичайною вродою. Це нам яскраво доводить американка Валері Лореда. 22-річна спортсменка – сексуальна та спокуслива зірка UFC, тож Men 24 пропонує тобі глянути гарячі фото красуні. Насолоджуйся!

Валері Лореда – спортсменка UFC, яка обожнює хизуватися своїм спокусливим тілом в мережі. Men 24 пропонує тобі насолодитися найкращими та найспокусливішими фото зірки UFC.

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Валері Лореда

Вік : 22 років

: 22 років Знак Зодіаку : Рак

: Рак Ріст : 162 см

: 162 см Країна: США

Красуня Валері Лореда ще змалку цікавилася спортом. Воно й не дивно, адже росла вона у спортивній сім'ї. Одного разу дівчина бачила бій MMA по телевізору та зрозуміла, що може досягнути успіху у цьому виді спорту. Тоді вона ще займалася змішаними єдиноборствами.

Кар'єра Валері Лореда почалася порівняно нещодавно. У лютому 2019 року вона взяла участь у турнірі Bellator 216. Тоді її суперницею стала Колбі Флетчер. Її ж у першому раунді без зайвих труднощів Валері відправила у нокаут.

Дивися гарячі фото Валері Лореда:

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