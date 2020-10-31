Дівчата з UFC володіють не лише неймовірною силою, а й надзвичайною вродою. Це нам яскраво доводить українка Марина Мороз. 29-річна спортсменка – найсексуальніша українська зірка UFC, тож Men 24 пропонує тобі глянути гарячі фото красуні. Насолоджуйся!

Марина Мороз – перша дівчина з України, котрій вдалося підписати контракт з UFC! Men 24 пропонує тобі насолодитися найкращими та найспокусливішими фото зірки UFC.

Тобі сподобається Найсексуальніша дівчина-боєць Рейчел Остович: гарячі фото зірки UFC з п'ятим розміром грудей

Марина Мороз

Вік : 29 років

: 29 років Знак Зодіаку : Діва

: Діва Ріст : 170 см

: 170 см Країна : Україна

: Україна Сімейний стан: заміжня

Як і більшість бійців MMA, Марина має прізвисько. На октагоні її називають "Iron Woman" (Залізна Леді). Сама спортсменка зазначає, що це пов'язане з її залізним і твердим характером. Українська красуня активно викладає у мережу світлини з боїв, а також не соромиться ділитися відвертими фото зі своїми прихильниками.

Гарячі фото Марини Мороз:

Дивися також Дівчина-боєць Пейдж ВанЗант: дивіться гарячі фото сексуальної зірки UFC