Сильна та сексуальна: гарячі фото української зірки UFC Марини Мороз
Дівчата з UFC володіють не лише неймовірною силою, а й надзвичайною вродою. Це нам яскраво доводить українка Марина Мороз. 29-річна спортсменка – найсексуальніша українська зірка UFC, тож Men 24 пропонує тобі глянути гарячі фото красуні. Насолоджуйся!
Марина Мороз – перша дівчина з України, котрій вдалося підписати контракт з UFC! Men 24 пропонує тобі насолодитися найкращими та найспокусливішими фото зірки UFC.
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Марина Мороз
- Вік: 29 років
- Знак Зодіаку: Діва
- Ріст: 170 см
- Країна: Україна
- Сімейний стан: заміжня
Як і більшість бійців MMA, Марина має прізвисько. На октагоні її називають "Iron Woman" (Залізна Леді). Сама спортсменка зазначає, що це пов'язане з її залізним і твердим характером. Українська красуня активно викладає у мережу світлини з боїв, а також не соромиться ділитися відвертими фото зі своїми прихильниками.
Гарячі фото Марини Мороз:
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