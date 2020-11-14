Секс-символ UFC: горячие фото американской спортсменки Валери Лоредо
Девушки с UFC обладают не только невероятной силой, но и удивительной красотой. Это нам ярко доказывает американка Валери Лоредо. 22-летняя спортсменка – сексуальная и соблазнительная звезда UFC, поэтому Men 24 предлагает тебе посмотреть горячие фото красавицы. Наслаждайся!
Валери Лоредо – спортсменка UFC, которая обожает щеголять своим соблазнительным телом в сети. Men 24 предлагает тебе насладиться лучшими и самыми соблазнительными фото звезды UFC.
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Валери Лоредо
- Возраст: 22 лет
- Знак Зодиака: Рак
- Рост: 162 см
- Страна: США
Красавица Валери Лоредо еще с детства интересовалась спортом. Оно и неудивительно, ведь росла она в спортивной семье. Однажды девушка видела бой MMA по телевизору и поняла, что может достичь успеха в этом виде спорта. Тогда она еще занималась смешанными единоборствами.
Карьера Валери Лоредо началась сравнительно недавно. В феврале 2019 она приняла участие в турнире Bellator 216. Тогда ее соперницей стала Колби Флетчер. Ее же в первом раунде без лишних трудностей Валери отправила в нокаут.
Смотри горячие фото Валери Лоредо:
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