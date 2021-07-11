Фітнес-тренери зауважили, що Крісові Гемсворту вдалося досягнути таких результатів, бо він їв по 8 разів на день. І як ти сам розумієш, порції теж не були мініатюрними.

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"Коли ти починаєш знімати такі фільми як "Тор", споживання їжі різко зростає. Він може їсти від 6 до 8 прийомів їжі на день", – наголошує Зокко.

Дієта Кріса Гемсворта, яка перетворить тебе на Тора

Потім тренер пояснює, як можна проковтнути таку кількість калорій без шкоди для фізичної підготовки та тренувань.

"У нас є певна структура. Він виявив, що якщо він їв дуже багато їжі, він почувався дуже важко. Тому це 450-калорійні страви, розподілені на 8 порцій", – наголошує він.

Себто Кріс Гемсворт вживав кожні 2 години по 450 калорій. Іноді ці страви можуть бути дещо калорійнішими. Наприклад, актор може з'їсти стейк, курку, рибу або батат з білим рисом. Потім він переходить на протеїнові суміші, щоб продовжувати набирати калорії. На знімальному майданчику також присутній шеф-кухар, котрий стежить, щоб Гемсворт старанно дотримувався дієти.

Кріс Гемсворт харчується по 6 – 8 разів на день:

Однак, як видно на великому екрані, гарного харчування недостатньо для нарощування такої масивної м'язової маси. Тож не обходиться, звичайно ж, без фізичних навантажень.

"Він підіймає щось важке не рідше одного разу на день, а іноді й двічі", – наголошує його тренер.

Інтенсивні годинні сеанси, на яких актор використовуватиме свої фізичні можливості, – те, що потрібно Гемсворту. Тож бокс і фітнес також є частиною підготовки до зйомок. Усе для того, щоб знайти оптимальний баланс.

Фізична активність – важлива складова нарощення м'язової маси:

Ця ідея балансу, який необхідно знайти, за словами Люка Зокко, – важливий елемент хорошої фізичної підготовки. Тобі потрібно пам'ятати про здорову дієту та роботу над статурою. А також не намагатися виснажувати себе.

Нам залишається лише дочекатися виходу стрічки "Тор: Кохання та грім", щоб переконатися, як на актора вплинув його новий розпорядок. Підозрюємо, його гора м'язів здивує кожного!

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