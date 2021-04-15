Чи дійсно чоловікові корисно робити масаж
Коли чуєш словосполучення "чоловічий масаж", зазвичай згадуєш й інше слово – "тайський". Але ж він далеко не єдиний. Нині все популярнішими стають екзотичні масажі, які приваблюють чоловіків.
Джерело:PubMed
Це і масаж зміями, і енергетичні безконтактні масажі співочими чашами, особливий масаж голови тих, хто почав лисіти... І навіть масаж ерогенних зон для стимулювання лібідо.
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Що таке масаж
- Масаж – це маніпуляції з м'якими тканинами тіла задля досягнення терапевтичної мети.
- Масаж роблять руками здебільшого, але можуть застосовувати й інші частини тіла – ступні, коліна лікті тощо.
- Масаж дозволяє й додаткові інструменти – це тепло і холод, звуки, різноманітні олійки та спеціальні знаряддя.
- Масаж може допомогти людині розслабитися, зняти біль у м'язах, і навіть просто підняти настрій.
- Масаж допомагає чоловікам, які мають алергію, астму, бронхіт, закреп, діарею, нежить.
Масаж однозначно приємний, а от чи корисний? / Фото unsplash
Масажист може пообіцяти багато, але не всі ефекти з обіцяного реальні / Фото unsplash
Чи дійсно є користь від масажу
Від різних видів масажу люди без сумнівів відчувають фізіологічне й психологічне задоволення. Але чи такого штибу практики чинять і терапевтичну дію на чоловіків? І так, і ні. Адже й у цій сфері існує шахрайство.
- Річ у тім, що чимало видів масажу (шіацу, акупресура, терапія полярності, практика Рейкі тощо) на ринку є, але науково обгрунтованого й доведеного впливу на чоловіка у них немає.
- А ось, наприклад, масаж простати дійсно поліпшує кровообіг, тимчасово полегшує біль, однак не лікує і не призводить до видужання, як це обіцяють у деяких масажних салонах.
Багато позитивних якостей, приписаних масажу – насправді сумнівні. Але ця маніпуляція однозначно впливає на настрій, може завадити настанню депресії, знижує рівень занепокоєння.
Доведеної ефективності у масажах мало, та відмовлятися від нього немає сенсу / Фото unsplash
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