Когда слышишь словосочетание "мужской массаж", обычно вспоминаешь и другое слово – "тайский". Но он далеко не единственный. Сейчас все популярнее становятся экзотические массажи, которые привлекают мужчин.

Это и массаж змеями, и энергетические бесконтактные массажи певчими чашами, особый массаж головы тем, кто начал лысеть... И даже массаж эрогенных зон для стимулирования либидо.

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Что такое массаж

Массаж – это манипуляции с мягкими тканями тела для достижения терапевтической цели.

Массаж делают чаще всего руками, но могут применять и другие части тела – ступни, колени локти и тому подобное.

Массаж позволяет использовать и дополнительные инструменты – это тепло и холод, звуки, различные масла и специальные инструменты.

Массаж может помочь человеку расслабиться, снять боль в мышцах, и даже просто поднять настроение.

Массаж помогает мужчинам, которые имеют аллергию, астму, бронхит, запор, диарею, насморк.



Массаж однозначно приятен, а вот полезен ли? / Фото unsplash

Заметь: пообещать массажист может и укрепление иммунной системы, и усиления потенции, но достичь этого маловероятно.



Массажист может пообещать много, но не все эффекты из обещанного реальные / Фото unsplash

Действительно ли есть польза от массажа

От различных видов массажа люди без сомнений испытывают физиологическое и психологическое удовлетворение. Но такого рода практики оказывают ли терапевтическое действие на мужчин? И да, и нет. Ведь и в этой сфере существует мошенничество.

Дело в том, что многие виды массажа (шиацу, акупрессура, терапия полярности, практика Рэйки и так далее) на рынке есть, но научно обоснованного и доказанного влияния на мужчину у них нет.

А вот, например, массаж простаты действительно улучшает кровообращение, временно облегчает боль, однако не лечит и не приводит к выздоровлению, как это обещают в некоторых массажных салонах.

Много положительных качеств, приписанных массажу – на самом деле сомнительны. Но эта манипуляция однозначно влияет на настроение, может помешать наступлению депрессии, снижает уровень беспокойства.



Доказанной эффективности в массажах мало, но отказываться от него нету смысла / Фото unsplash