Насправді кілька досліджень показують, що чим вища частота еякуляції, тим нижчий ризик розвитку раку простати. І хоча насправді точні причини цього захворювання досі невідомі і відомо, що генетика відіграє мегаважливу роль, інші фактори, такі як дієта і спосіб життя, також мають вирішальне значення.

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Що розповідають науковці

Дослідження Health Professionals Follow-Up Study було проведено кафедрою епідеміології Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана та дослідниками з кафедри епідеміології Школи громадського здоров'я Бостонського університету.

Це дослідження еякуляції, опубліковане в журналі European Urology, мало на меті 10-річне спостереження за майже 32 000 досліджуваних, які були включені для оцінки зв'язку між частотою еякуляції та раком передміхурової залози. Всі вони були медичними працівниками: від стоматологів до ветеринарів. З іншого боку, вони розглядали не тільки мастурбацію, але й статевий акт, а також нічні виділення або еякуляції.

Важливість проведення дослідження полягає в тому, що рак передміхурової залози становить майже 15% всіх нових діагнозів раку у чоловіків у всьому світі, і частота захворюваності на цю хворобу зростає, поки що з невідомих причин. І хоча ми всі знаємо, що здоровий спосіб життя впливає на виникнення цього захворювання, реальність така, що існують інші фактори, які не можна змінити або модифікувати, і які несуть ризики. Мовиться про вік, расу, сімейну історію або просто поліморфізми, тобто зміни або варіанти, які відбуваються в послідовності генів.

Говорячи про те, що у твоїх руках, є одна річ, яку можна змінити, і це кількість разів, коли ти еякулюєш відповідно до твоїх уподобань. І це пов'язано з тим, що вчені запропонували "гіпотезу застою в простаті", яка є біологічним механізмом. Він передбачає накопичення в простаті секретів, які можуть бути потенційно канцерогенними і які можуть сприяти розвитку цього клінічного стану.



Регулярна еякуляція дозволяє знизити ризик раку простати / Фото pressfoto

Що виявили науковці

У двох словах, основний висновок цього дослідження полягає в тому, що чоловіки, які еякулюють 21 і більше разів на місяць, мають на 31% нижчий ризик розвитку раку простати, ніж ті, хто еякулює лише 4 – 7 разів на місяць.

Ти можеш подумати, що 31% – це мало, але коли мова йде про всі фактори ризику, які можуть сприяти захворюванню, реальність така, що ця цифра насправді досить суттєва і значуща. Отже, чим частіше ти еякулюєш, тим більше ти знижуєш ризик захворювання.

Інші дослідження, проведені до цього, припускали щось подібне, що активне статеве життя також може знизити ризик цього типу раку, проте частота як така не була встановлена.



Ті, хто еякулював 21 раз на місяць, мали нижчі ризики для здоров'я / Фото gpointstudio

Можливе пояснення

Група дослідників припустила щось дуже схоже на гіпотезу, про яку ми розповідали раніше. Можливо, еякуляція – це спосіб, за допомогою якого хімічні речовини, що містяться в спермі і можуть бути шкідливими для простати, виводяться з організму. Це, очевидно, призводить до накопичення шкідливих речовин в організмі, звідси і важливість розрядки.

Не варто надто засмучуватися, адже ти також повинен подбати про інші фактори, про які ми згадували, і які також перебувають у межах твоєї досяжності. І хоча рівень виживання цього типу раку відносно високий порівняно з іншими, настав час внести всі необхідні зміни у своє життя, щоб не настав час, коли ти можеш постраждати від цієї хвороби.

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Як саме еякулювати 21 раз на місяць – вирішувати тобі. Головне – робити це з розумом. Пам'ятай, що фінішування під порно може мати негативні наслідки. А от пристрасний гарячий секс з досягненням оргазму – завжди чудове рішення.

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