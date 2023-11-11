На самом деле, несколько исследований показывают, что чем выше частота эякуляции, тем ниже риск развития рака простаты. И хотя на самом деле точные причины этого заболевания до сих пор не известны и известно, что генетика играет мегаважную роль, другие факторы, такие как диета и образ жизни, также имеют решающее значение.

Стоит внимания Легкость в бокале: рецепт пряного и цитрусового коктейля для ярких выходных

Что рассказывают учёные

Исследование Health Professionals Follow-Up Study было проведено кафедрой эпидемиологии Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана и исследователями кафедры эпидемиологии Школы общественного здоровья Бостонского университета.

Это исследование эякуляции, опубликованное в журнале European Urology, преследовало цель 10-летнего наблюдения за почти 32 000 испытуемых, которые были включены для оценки связи между частотой эякуляции и раком предстательной железы. Все они являлись медицинскими работниками: от стоматологов до ветеринаров. С другой стороны они рассматривали не только мастурбацию, но и половой акт, а также ночные выделения или эякуляции.

Важность проведения исследования состоит в том, что рак предстательной железы составляет почти 15% всех новых диагнозов рака у мужчин во всем мире, и частота заболеваемости этой болезнью растет, пока по неизвестным причинам. И хотя мы все знаем, что здоровый образ жизни влияет на возникновение этого заболевания, реальность такова, что существуют другие факторы, которые нельзя изменить или модифицировать и которые несут риски. Речь идет о возрасте, расе, семейной истории или просто полиморфизмах, то есть изменениях или вариантах, происходящих в последовательности генов.

Говоря о том, что в твоих руках есть одна вещь, которую можно изменить, и это количество раз, когда ты эякулируешь в соответствии с твоими предпочтениями. И это связано с тем, что ученые предложили "гипотезу застоя в простате", которая является биологическим механизмом. Он предполагает накопление в простате секретов, которые могут быть потенциально канцерогенными и способствуют развитию этого клинического состояния.



Регулярная эякуляция позволяет снизить риск рака простаты / Фото pressfoto

Что обнаружили ученые

В двух словах, основной вывод этого исследования состоит в том, что мужчины, эякулирующие 21 и более раз в месяц, имеют на 31% низший риск развития рака простаты, чем те, кто эякулирует только 4 – 7 раз в месяц.

Ты можешь подумать, что 31% – это мало, но когда речь идет о всех факторах риска, которые могут способствовать заболеванию, реальность такова, что эта цифра действительно существенная и значимая. Следовательно, чем чаще ты эякулируешь, тем больше ты снижаешь риск заболевания.

Другие исследования, проведенные до этого, предполагали нечто подобное, что активная половая жизнь также может снизить риск этого типа рака, однако частота сама по себе не была установлена.



Те, кто эякулировал 21 раз в месяц, имели более низкие риски для здоровья / Фото gpointstudio

Возможное объяснение

Группа исследователей предположила нечто похожее на гипотезу, о которой мы рассказывали ранее. Возможно, эякуляция – это способ, с помощью которого химические вещества, содержащиеся в сперме и могут быть вредными для простаты, выводятся из организма. Это, разумеется, приводит к скоплению вредных веществ в организме, отсюда и значимость разрядки.

Не стоит слишком расстраиваться, ведь ты тоже должен позаботиться о других факторах, о которых мы упоминали и которые также находятся в пределах твоей досягаемости. И хотя уровень выживания этого типа рака относительно высок по сравнению с другими, пора внести все необходимые изменения в свою жизнь, чтобы не пришло время, когда ты можешь пострадать от этой болезни.

Читай также Какие тренировки могут подарить тебе уверенность в спальне

Как эякулировать 21 раз в месяц – решать тебе. Главное – делать это с умом. Помни, что финиширование под порно может иметь негативные последствия. А вот страстный горячий секс с достижением оргазма – всегда отличное решение.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.