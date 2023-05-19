Вони вирішили переосмислити караван з ідеєю зробити його винятковим футуристичним транспортним засобом. У цих концептах, створених за допомогою штучного інтелекту Midjourney, караван прощається з тісним простором, відсутністю комфорту та найнеобхіднішим для подорожі, щоб привітатися з розкішшю.

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Розкішний караван мрії

Ці каравани "мрії" нагадують вежі, де на кількох рівнях розташовані численні житлові приміщення, кожне з яких розкішніше за попереднє. Ці транспортні засоби майбутнього мають кілька віталень, спалень, кухонь та ванних кімнат, які можна побачити крізь численні вікна та панелі. Деякі навіть мають тераси на даху.

Ці інноваційні каравани з їх сучасною та графічною архітектурою, вже кілька днів є хітом серед користувачів мережі. Багато з них відреагували на публікацію студії Ulises в Instagram.

Який проєкт, що стоїть за цією серією караванів, уявила собі студія Ulises? Показати, що можна уявити нові способи життя, поєднуючи кочовий спосіб життя з потребами сучасного життя і новими технологіями.



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises



Футуристичні каравани майбутнього / Фото Ulises

Приймаючи більш кочовий спосіб життя, ми можемо досліджувати нові способи життя, які є одночасно захоплюючими та сталими, одночасно сприяючи розвитку почуття спільності та зв'язку зі світом навколо нас, –

каже засновник студії, Рікардо Ортс

Однак слід підкреслити, що ці каравани, якими б привабливими вони не були з точки зору дизайну і комфорту, наразі є лише концепцією. Поки навіть складно собі уявити такі транспортні засоби на дорозі. Бодай тому, що вони абсолютно не придатні для їзди в реальних умовах. Ці великі каравани не обладнані технічно, а їхня баштоподібна форма перешкоджає доступу до деяких доріг.

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Хай там як, а сам задум дуже і дуже крутий. Ми були б не проти нашою редакцією вибратися у відпустку на такому футуристичному каравані. Тож чекаємо, можливо, від концепту таки вдасться дійти до реалізації проєкта.