Они решили переосмыслить караван с идеей сделать его исключительным футуристическим транспортным средством. В этих концептах, созданных с помощью искусственного интеллекта Midjourney, караван прощается с тесным пространством, отсутствием комфорта и самым необходимым для поездки, чтобы поздороваться с роскошью.

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Роскошный караван мечты

Эти караваны "мечты" напоминают башни, где на нескольких уровнях расположены многочисленные жилые помещения, каждое из которых роскошнее предыдущего. Эти транспортные средства будущего имеют несколько гостиных, спален, кухонь и ванных комнат, которые можно увидеть через многочисленные окна и панели. У некоторых даже есть террасы на крыше.

Эти инновационные караваны с их современной и графической архитектурой уже несколько дней являются хитом среди пользователей сети. Многие отреагировали на публикацию студии Ulises в Instagram.

Какой проект, стоящий за этой серией караванов, представила себе студия Ulises? Показать, что можно представить новые образы жизни, сочетая кочевой образ жизни с потребностями современной жизни и новыми технологиями



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises



Футуристические караваны будущего / Фото Ulises

Принимая более кочевой образ жизни, мы можем исследовать новые образы жизни, которые одновременно увлекательны и устойчивы, одновременно способствуя развитию чувства общности и связи с миром вокруг нас,

– говорит основатель студии, Рикардо Ортс.

Однако следует подчеркнуть, что эти караваны, какими бы привлекательными они ни были с точки зрения дизайна и комфорта, сейчас только концепция. Пока даже сложно себе представить транспортные средства на дороге. Хотя потому, что они совершенно не пригодны для езды в реальных условиях. Эти большие караваны не оборудованы технически, а их башнеобразная форма препятствует доступу к некоторым дорогам.

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Как бы там ни было, сам замысел очень и очень крутой. Мы были бы не прочь нашей редакцией выбраться в отпуск на таком футуристическом караване. Так что ждем, возможно, от концепта удастся дойти до реализации проекта.