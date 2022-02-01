Нам надзвичайно подобається DJ NANA. А ще більше припала до душі її традиційна рубрика, в якій зірка танцює біля холодильника. Цей ролик однозначно заслуговує на твою увагу.

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"Венера повернулася", – написала вона під публікацією.

І ми надзвичайно раді цьому поверненню. Тож ми не подивовані, що відео сподобалося її прихильникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Як чарівно. І халат казковий";

"Ух, божественно";

"Ах, яка ти вогняна";

"Дуже красиво";

"Щастить же холодильнику";

"Настя, ти – запальничка";

"Шикарні рухи під шикарну музику";

"Венера, здається, на кухні живе";

"Що ж ти витворяєш, коли на тобі немає халата та вимкнена камера?";

"Нумо, порухай сідницями".

Дивися на відео, як DJ NANA танцює біля холодильника в халаті:

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Ми в захваті від DJ NANA. Якщо ж ти досі не підписався на зірку, то пора це зробити. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від нашої героїні?