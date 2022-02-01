Нам надзвичайно подобається DJ NANA. А ще більше припала до душі її традиційна рубрика, в якій зірка танцює біля холодильника. Цей ролик однозначно заслуговує на твою увагу.
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"Венера повернулася", – написала вона під публікацією.
І ми надзвичайно раді цьому поверненню. Тож ми не подивовані, що відео сподобалося її прихильникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Як чарівно. І халат казковий";
- "Ух, божественно";
- "Ах, яка ти вогняна";
- "Дуже красиво";
- "Щастить же холодильнику";
- "Настя, ти – запальничка";
- "Шикарні рухи під шикарну музику";
- "Венера, здається, на кухні живе";
- "Що ж ти витворяєш, коли на тобі немає халата та вимкнена камера?";
- "Нумо, порухай сідницями".
Дивися на відео, як DJ NANA танцює біля холодильника в халаті:
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Ми в захваті від DJ NANA. Якщо ж ти досі не підписався на зірку, то пора це зробити. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від нашої героїні?