Нам очень нравится DJ NANA. А еще больше пришлась по душе ее традиционная рубрика, в которой звезда танцует у холодильника. Этот ролик однозначно заслуживает твоего внимания.
Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора
"Венера вернулась", – написала она под публикацией.
И мы очень рады этому возвращению. Поэтому мы не удивлены, что видео понравилось ее поклонникам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Как волшебно. И халат сказочный";
- "Ух, божественно";
- "Ах, какая ты огненная";
- "Очень красиво";
- "Везет же холодильнику";
- "Настя, ты – зажигалка";
- "Шикарные движения под шикарную музыку";
- "Венера, кажется, на кухне живет";
- "Что же ты творишь, когда на тебе нет халата и выключена камера?";
- "Ну, подвигай ягодицами".
Смотри на видео, как DJ NANA танцует у холодильника в халате:
Наслаждайся Каролина Стамаре в нижнем белье показала стальной пресс: горячее фото Мисс Италии
Мы в восторге от DJ NANA. Если ты до сих пор не подписался на звезду, то пора это сделать. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нашей героини?