Українська зірка DJ NANA з величезним задоволенням оголяється перед камерами. І робить вона це задля своїх підписників. Адже Анастасія Кумейко знає, що найбільше прихильникам подобаються публікації, на яких вона позує з мінімальною кількістю одягу або й зовсім без нього.
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Цього разу DJ NANA показала нам "Місію Клеопатра". На спокусливому відео гола Анастасія Кумейко приймає ванну. Не дивно, що за лічені години ролик набрав не лише безліч лайків, а й коментарів:
- "Чарівна";
- "Дамочка, а ви – шикарні";
- "Коли вимкнули гарячу воду";
- "Красива королева";
- "Не з тієї сторони знімала".
Милуватися цим відео з DJ NANA можна цілу вічність. Тож будь максимально обережним, адже публікація зірки має властивість буквально засмоктувати.
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