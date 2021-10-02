Для чого людству потрібні польоти на Місяць: три очевидні причини

Місяць – найближчий крупний космічний обєкт до Землі. Наразі ще і єдиний, на який людина змогла потрапити безпосередньо.

Щоправда, це було давненько – у період з 1969 до 1972. Зараз, у вже третьому десятилітті третього тисячоліття, ідея повернення людей на Місяць та загалом поглиблення його дослідження набуває все більшої актуальності.

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Для чого людству потрібен Місяць

Для чого? Спершу там, зрозуміло, будуть дослідницькі бази, але з часом польоти на Місяць можуть стати буденною справою. І от кілька найбільш обговорюваних варіантів, як людство може пристосувати Місяць до своїх потреб:

Космічний порт для польотів на далекі відстані (з Місяця гравітаційно стартувати значно легше, ніж із Землі).

для польотів на далекі відстані (з Місяця гравітаційно стартувати значно легше, ніж із Землі). Центр спостережень за Всесвітом (відсутність атмосфери робить Місяць дуже сприятливим місцем для розташування системи телескопів, особливо на зворотньому боці – де буде чистий спокій від шумів, які надходять із Землі).



Але найбільше, мабуть, Місяць цікавий як нове поле для туризму / Фото unsplash

Розважальний центр (нова галузь туризму, космічного, яка вже почала розвиватися – це ж не тільки про польоти в невагомості, а й, наприклад, про неймовірно високі стрибки, які може робити людина на поверхні Місяця, і про новий виток розвитку спортивних змагань та рекордів, і про парки небачених досі атракціонів, і ще про багато-багато іншого).

Причому це вже давно не звучить як фантастика. Згадай, коли люди тільки починали освоювати повітроплавання, коли тільки починали будувати перші залізничні шляхи – як це звучало тоді?

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Як щось дороге і безперспективне. Але ж маємо нині геть інше! Переконані, у космічній царині буде так само.

Навіщо летіти на Місяць: дивіться про це цікаве відео

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.