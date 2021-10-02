Щоправда, це було давненько – у період з 1969 до 1972. Зараз, у вже третьому десятилітті третього тисячоліття, ідея повернення людей на Місяць та загалом поглиблення його дослідження набуває все більшої актуальності.
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Для чого людству потрібен Місяць
Для чого? Спершу там, зрозуміло, будуть дослідницькі бази, але з часом польоти на Місяць можуть стати буденною справою. І от кілька найбільш обговорюваних варіантів, як людство може пристосувати Місяць до своїх потреб:
- Космічний порт для польотів на далекі відстані (з Місяця гравітаційно стартувати значно легше, ніж із Землі).
- Центр спостережень за Всесвітом (відсутність атмосфери робить Місяць дуже сприятливим місцем для розташування системи телескопів, особливо на зворотньому боці – де буде чистий спокій від шумів, які надходять із Землі).
Але найбільше, мабуть, Місяць цікавий як нове поле для туризму / Фото unsplash
- Розважальний центр (нова галузь туризму, космічного, яка вже почала розвиватися – це ж не тільки про польоти в невагомості, а й, наприклад, про неймовірно високі стрибки, які може робити людина на поверхні Місяця, і про новий виток розвитку спортивних змагань та рекордів, і про парки небачених досі атракціонів, і ще про багато-багато іншого).
Причому це вже давно не звучить як фантастика. Згадай, коли люди тільки починали освоювати повітроплавання, коли тільки починали будувати перші залізничні шляхи – як це звучало тоді?
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Як щось дороге і безперспективне. Але ж маємо нині геть інше! Переконані, у космічній царині буде так само.
Навіщо летіти на Місяць: дивіться про це цікаве відео