Для чего человечеству нужны полеты на Луну: три очевидных причины

Луна – ближайший крупный космический объект к Земле. Пока еще и единственный, на который человек смог попасть непосредственно.

Правда, это было давно – в период с 1969 по 1972. Сейчас, в уже третьем десятилетии третьего тысячелетия, идея возвращения людей на Луну и вообще углубления ее исследования приобретает все большую актуальность.

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Для чего человечеству нужна Луна

Для чего? Сначала там, разумеется, будут исследовательские базы, но со временем полеты на Луну могут стать обычным делом. И вот несколько самых обсуждаемых вариантов, как человечество может приспособить Луну к своим потребностям:

Космический порт для полетов на дальние расстояния (с Луны гравитационно стартовать значительно легче, чем с Земли).

для полетов на дальние расстояния (с Луны гравитационно стартовать значительно легче, чем с Земли). Центр наблюдений за Вселенной (отсутствие атмосферы делает Луну очень благоприятным местом для расположения системы телескопов, особенно на обратной стороне – где будет покой от шумов, поступающих с Земли).



Но больше всего, пожалуй, Луна интересна как новое поле для туризма / Фото unsplash

Развлекательный центр (новая отрасль туризма, космического, которая уже начала развиваться – это ведь не только о полетах в невесомости, но и, например, о невероятно высоких прыжках, которые может делать человек на поверхности Луны, и о новом витке развития спортивных соревнований и рекордов, и о парках невиданных доселе аттракционов, и еще о многом-многом другом).

Причем это уже давно не звучит как фантастика. Вспомни, когда люди только начинали осваивать воздухоплавание, когда только начинали строить первые железнодорожные пути – как это звучало тогда?

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Как что-то дорогое и бесперспективное. Но в итоге мы получили совсем иное! Уверены, в космической области будет так же.

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Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.